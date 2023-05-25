Федеральное ведомство испытало новую машину курганского оборонного завода. Видео

26 мая 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

КМЗ готов снабжать МЧС России новой техникой Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Гусеничный вездеход ТМ-140 Курганмашзавода прошел приемочные испытания межведомственной комиссии МЧС России. Сейчас федеральное ведомство рассматривает вопрос о снабжении новой техникой, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. «В течение трех дней созданная на „Курганмашзаводе“ машина проходила тестовые задания, по результатам которых доказала свои высокие эксплуатационные характеристики. ТМ-140 в ходе испытаний с легкостью преодолевала болотистые участки местности, горку в 35 градусов, сложные рельефные перепады. Сейчас рассматривается вопрос принятия техники на снабжение МЧС России», — сообщили в госкорпорации. Вездеход выполнен из отечественных комплектующих. По словам исполнительного директора КМЗ Петра Тюкова, он может быть укомплектован электростанцией, мастерской для проведения различных видом ремонтных работ. Кроме того, вездеход может преодолевать большие расстояния в автономном режиме. Ранее курганские вездеходы участвовали в экспедиции «Безопасная Арктика — 2023». Тогда по пути в поселок Варандей курганские машины помогли вытащить слетевший в кювет на зимней дороге многотонный грузовик. В этой же экспедиции приняли участие вездеходы «Бурлак» производства другого курганского предприятия. Вездеход ТМ-140 прошел испытания МЧС фото: telegram-канал КМЗ фото: telegram-канал КМЗ

Гусеничный вездеход ТМ-140 Курганмашзавода прошел приемочные испытания межведомственной комиссии МЧС России. Сейчас федеральное ведомство рассматривает вопрос о снабжении новой техникой, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. «В течение трех дней созданная на „Курганмашзаводе“ машина проходила тестовые задания, по результатам которых доказала свои высокие эксплуатационные характеристики. ТМ-140 в ходе испытаний с легкостью преодолевала болотистые участки местности, горку в 35 градусов, сложные рельефные перепады. Сейчас рассматривается вопрос принятия техники на снабжение МЧС России», — сообщили в госкорпорации. Вездеход выполнен из отечественных комплектующих. По словам исполнительного директора КМЗ Петра Тюкова, он может быть укомплектован электростанцией, мастерской для проведения различных видом ремонтных работ. Кроме того, вездеход может преодолевать большие расстояния в автономном режиме. Ранее курганские вездеходы участвовали в экспедиции «Безопасная Арктика — 2023». Тогда по пути в поселок Варандей курганские машины помогли вытащить слетевший в кювет на зимней дороге многотонный грузовик. В этой же экспедиции приняли участие вездеходы «Бурлак» производства другого курганского предприятия.