Челябинцы предпочитают частные дома строить, а не покупать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске резко вырос спрос на строительство частных домов. Каждый второй ипотечный кредит берется под возведение дома, чаще всего на собственном участке, рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В мае 2023 по сравнению с февралем количество челябинцев, желающих построить частный дом самостоятельно, увеличилось в несколько раз. В основном берут ипотеку под 7,3% на строительство дома. Сейчас у нас это топ продаж. В большинстве случаев дом планируют строить на собственном участке в СНТ», — поделилась Шатрукова.

Шатрукова отметила, дом площадью 100 квадратных метров под ключ в Челябинске при условии использования экономичных материалов можно построить за 5 млн рублей. При этом будет индивидуальная планировка. По факту это гораздо дешевле, чем купить дом или квартиру аналогичной площади.

По словам риелтора, обычно в Челябинке самостоятельно строят дома от 90 до 150 квадратных метров. На ипотечные денежные средства будущие собственники дома возводят только первый этаж, закрывают контур и делают внутреннюю отделку дома. При этом в доме есть второй этаж, который при желании можно дооборудовать со временем, расширив тем самым площадь коттеджа.

В Челябинске в марте — апреле 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на услуги строителей частных домов вырос на 82%. Объем предложения строительных услуг при этом увеличился на 30%. Наиболее популярным заказом у строительных кампаний на данный момент является строительство домов «под ключ».