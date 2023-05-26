ВСУ устроили массированный обстрел Донецка: что известно к этому часу

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Украина устроила обстрел Донецка из американских систем HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 26 мая Украина начала обстрел города Донецк. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. URA.RU приводит всю информацию о массовом обстреле по Донецку, в котором погиб один мирный житель.

  • Врио глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем telegram-канале, что ВСУ в 9 утра начали атаку Калининского района города американскими системами HIMARS. В результате обстрела погибла молодая женщина, другая получила ранения. В районе повреждены две больницы, АЗС, и здание НИИ.
  • В 11:15 ВСУ атаковали из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших еще нет.
  • Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем telegram-канале, что не работает девять трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 627 абонентов.
  • Позже Кулемзин заявил об атаке в Ворошиловском районе. По его словам, обстрел происходил рядом с торговым комплексом «Грин Плаза».
  • В результате атаки Ворошиловского района уничтожили хозпостройку в районе частного сектора по ул. Челюскинцев. Также загорелись два автомобиля. В предприятии «Горсвет» выбито остекление.
  • Следователи Следственного комитета РФ, которые попали под атаку в Калининском районе Донецка, остались живы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
  • Журналисты попали под обстрел в Донецке, говорится в сообщении «Донецкого агентства новостей». Цитату приводит ТАСС. В их числе были военкор telegram-канала Readovka Максим Долгов и другие журналисты, сообщает Readovka.

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Утром 26 мая Украина начала обстрел города Донецк. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. URA.RU приводит всю информацию о массовом обстреле по Донецку, в котором погиб один мирный житель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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