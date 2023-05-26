ВСУ устроили массированный обстрел Донецка: что известно к этому часу

Утром 26 мая Украина начала обстрел города Донецк. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. URA.RU приводит всю информацию о массовом обстреле по Донецку, в котором погиб один мирный житель.
Врио глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем telegram-канале, что ВСУ в 9 утра начали атаку Калининского района города американскими системами HIMARS. В результате обстрела погибла молодая женщина, другая получила ранения. В районе повреждены две больницы, АЗС, и здание НИИ.
В 11:15 ВСУ атаковали из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших еще нет.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем telegram-канале, что не работает девять трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 627 абонентов.
В результате атаки Ворошиловского района уничтожили хозпостройку в районе частного сектора по ул. Челюскинцев. Также загорелись два автомобиля. В предприятии «Горсвет» выбито остекление.
Следователи Следственного комитета РФ, которые попали под атаку в Калининском районе Донецка, остались живы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Журналисты попали под обстрел в Донецке, говорится в сообщении «Донецкого агентства новостей». Цитату приводит ТАСС. В их числе были военкор telegram-канала Readovka Максим Долгов и другие журналисты, сообщает Readovka.