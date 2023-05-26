ВСУ устроили массированный обстрел Донецка: что известно к этому часу

26 мая 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Украина устроила обстрел Донецка из американских систем HIMARS Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 26 мая Украина начала обстрел города Донецк. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. URA.RU приводит всю информацию о массовом обстреле по Донецку, в котором погиб один мирный житель. Врио глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем telegram-канале , что ВСУ в 9 утра начали атаку Калининского района города американскими системами HIMARS. В результате обстрела погибла молодая женщина, другая получила ранения. В районе повреждены две больницы, АЗС, и здание НИИ.

, что ВСУ в 9 утра начали атаку Калининского района города американскими системами HIMARS. В результате обстрела погибла молодая женщина, другая получила ранения. В районе повреждены две больницы, АЗС, и здание НИИ. В 11:15 ВСУ атаковали из РСЗО центральный Ворошиловский район города. Информация о пострадавших еще нет.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем telegram-канале , что не работает девять трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 627 абонентов.

, что не работает девять трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 627 абонентов. Позже Кулемзин заявил об атаке в Ворошиловском районе. По его словам, обстрел происходил рядом с торговым комплексом «Грин Плаза» .

. В результате атаки Ворошиловского района уничтожили хозпостройку в районе частного сектора по ул. Челюскинцев. Также загорелись два автомобиля. В предприятии «Горсвет» выбито остекление .

. Следователи Следственного комитета РФ, которые попали под атаку в Калининском районе Донецка, остались живы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Журналисты попали под обстрел в Донецке, говорится в сообщении «Донецкого агентства новостей». Цитату приводит ТАСС. В их числе были военкор telegram-канала Readovka Максим Долгов и другие журналисты, сообщает Readovka.

Утром 26 мая Украина начала обстрел города Донецк. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. URA.RU приводит всю информацию о массовом обстреле по Донецку, в котором погиб один мирный житель.