В Донецке гремят взрывы, под обстрел попали журналисты

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, пресса, военная техника, гранатомет, военный корреспондент
Журналисты попали под обстрел в Донецке, сообщают telegram-каналы Фото:
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В Донецке журналисты попали под обстрел. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел в Донецке», — говорится в сообщении «Донецкого агентства новостей». Слова приводит ТАСС.

Под обстрел попал также военкор telegram-канала Readovka Максим Долгов и другие журналисты, находившиеся на месте ЧП, сообщает Readovka.

Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ продолжают обстрел Калининского района из РСЗО, комплекса ракетного вооружения. Корреспондент ТАСС сообщил, что четыре взрыва произошли в Калининском районе. Взрывы перешли на район бульвара Шевченко.

По данным Readovka, ранены еще два человека. Официального подтверждения еще нет.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка погиб мирный житель. Это оказалась женщина. Ей было 37 лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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В Донецке журналисты попали под обстрел. Об этом сообщают telegram-каналы. «Сотрудники СЦКК и журналист попали под обстрел в Донецке», — говорится в сообщении «Донецкого агентства новостей». Слова приводит ТАСС. Под обстрел попал также военкор telegram-канала Readovka Максим Долгов и другие журналисты, находившиеся на месте ЧП, сообщает Readovka. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ продолжают обстрел Калининского района из РСЗО, комплекса ракетного вооружения. Корреспондент ТАСС сообщил, что четыре взрыва произошли в Калининском районе. Взрывы перешли на район бульвара Шевченко. По данным Readovka, ранены еще два человека. Официального подтверждения еще нет. Ранее стало известно, что в результате обстрела Донецка погиб мирный житель. Это оказалась женщина. Ей было 37 лет. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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