Кремль: Запад обязан разморозить российские активы немедленно

Великобритания должна разморозить немедленно российские активы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В Британии назвали условие для разморозки российских активов. Россия готова на это пойти на компенсации? Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий», — заявил Песков. Он отметил, что они нарушают нормы и правила не только своего внутреннего законодательства, но и международного права.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия готовится конфисковать российские активы. Для этого уже готовилось специальное законодательство.
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