Кремль: Запад обязан разморозить российские активы немедленно

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле заявили, что Великобритания должна разморозить российские активы Фото:

Великобритания должна разморозить немедленно российские активы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В Британии назвали условие для разморозки российских активов. Россия готова на это пойти на компенсации? Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий», — заявил Песков. Он отметил, что они нарушают нормы и правила не только своего внутреннего законодательства, но и международного права.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия готовится конфисковать российские активы. Для этого уже готовилось специальное законодательство.

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Великобритания должна разморозить немедленно российские активы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В Британии назвали условие для разморозки российских активов. Россия готова на это пойти на компенсации? Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий», — заявил Песков. Он отметил, что они нарушают нормы и правила не только своего внутреннего законодательства, но и международного права. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия готовится конфисковать российские активы. Для этого уже готовилось специальное законодательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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