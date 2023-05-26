Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку

Глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин уходит в отставку с 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в самой организации.
«Роман Владимирович [Лежнин] уходит в отставку 1 июня. Кто будет исполнять его обязанности, пока неизвестно», — пояснил собеседник, сотрудник Уральской базы Авиалесоохраны.
Сам Роман Лежнин не подтвердил информацию об отставке. «Я не подтверждаю [информацию об отставке]. Я сейчас нахожусь на рабочем месте и занят тушением пожаров», — сказал руководитель. На уточняющий вопрос — опровергает ли он информацию об отставке, Лежнин рекомендовал «не устраивать допрос».
Пожары в Свердловской области бушуют с середины весны, в регионе введен особый противопожарный режим и режим ЧС. На борьбу с возгораниями, которые связаны с засухой, брошены не только местные, но и федеральные силы.
Обновлено в 15.32: добавлен комментарий Романа Лежнина.
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