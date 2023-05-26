Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку

Авиалесоохрана активно тушит пожары в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин уходит в отставку с 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в самой организации.

«Роман Владимирович [Лежнин] уходит в отставку 1 июня. Кто будет исполнять его обязанности, пока неизвестно», — пояснил собеседник, сотрудник Уральской базы Авиалесоохраны.

Сам Роман Лежнин не подтвердил информацию об отставке. «Я не подтверждаю [информацию об отставке]. Я сейчас нахожусь на рабочем месте и занят тушением пожаров», — сказал руководитель. На уточняющий вопрос — опровергает ли он информацию об отставке, Лежнин рекомендовал «не устраивать допрос».

Пожары в Свердловской области бушуют с середины весны, в регионе введен особый противопожарный режим и режим ЧС. На борьбу с возгораниями, которые связаны с засухой, брошены не только местные, но и федеральные силы.

Обновлено в 15.32: добавлен комментарий Романа Лежнина.