25 мая 2023

Двух тюменцев отправили в колонию за убийство, угон автомобиля и кражу ружья

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, заключение под стражу
Мужчины отправились в колонию на 17 и 6,5 лет Фото:

Двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области.

«В суде установлено, что в августе 2019 года подсудимые распивали спиртное на лесопилораме в одной из деревень Бердюжского района. В ходе возникшего конфликта с работником лесопилорамы мужчины убили его, нанеся множественные удары ножом», — сообщают в ведомстве. Чтобы скрыть преступление мужчины закопали тело, а вещи потерпевшего сожгли.

Также судом установлено, что один из злоумышленников в марте 2022 года похитил у односельчанина охотничье ружье, а в апреле этого же года угнал автомобиль и совершил на нем ДТП. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. Его подельнику по убийству — шесть с половиной лет.

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Двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области. «В суде установлено, что в августе 2019 года подсудимые распивали спиртное на лесопилораме в одной из деревень Бердюжского района. В ходе возникшего конфликта с работником лесопилорамы мужчины убили его, нанеся множественные удары ножом», — сообщают в ведомстве. Чтобы скрыть преступление мужчины закопали тело, а вещи потерпевшего сожгли. Также судом установлено, что один из злоумышленников в марте 2022 года похитил у односельчанина охотничье ружье, а в апреле этого же года угнал автомобиль и совершил на нем ДТП. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. Его подельнику по убийству — шесть с половиной лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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