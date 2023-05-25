Двух тюменцев отправили в колонию за убийство, угон автомобиля и кражу ружья

26 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Мужчины отправились в колонию на 17 и 6,5 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области. «В суде установлено, что в августе 2019 года подсудимые распивали спиртное на лесопилораме в одной из деревень Бердюжского района. В ходе возникшего конфликта с работником лесопилорамы мужчины убили его, нанеся множественные удары ножом», — сообщают в ведомстве. Чтобы скрыть преступление мужчины закопали тело, а вещи потерпевшего сожгли. Также судом установлено, что один из злоумышленников в марте 2022 года похитил у односельчанина охотничье ружье, а в апреле этого же года угнал автомобиль и совершил на нем ДТП. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. Его подельнику по убийству — шесть с половиной лет.

Двух жителей Бердюжского района (Тюменская область) отправили в колонию за убийство, кражу охотничьего ружья и угон автомобиля. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области. «В суде установлено, что в августе 2019 года подсудимые распивали спиртное на лесопилораме в одной из деревень Бердюжского района. В ходе возникшего конфликта с работником лесопилорамы мужчины убили его, нанеся множественные удары ножом», — сообщают в ведомстве. Чтобы скрыть преступление мужчины закопали тело, а вещи потерпевшего сожгли. Также судом установлено, что один из злоумышленников в марте 2022 года похитил у односельчанина охотничье ружье, а в апреле этого же года угнал автомобиль и совершил на нем ДТП. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. Его подельнику по убийству — шесть с половиной лет.