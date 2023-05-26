Кириенко проверил цены в аптеках в Херсонской области

Сергей Кириенко оценил развитие Херсонской области на примере Геническа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверил доступность цен на жизненно важные лекарства в Геническе (Херсонская область). В рамках поездки в Херсонщину он также оценил работу районной больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

«[Сергей Кириенко], вместе с делегацией осмотрели целый ряд наших соцобъектов — базовую областную больницу, краеведческий музей, центральную библиотеку, аптеки и МФЦ. <…> В ходе визита участники также проинспектировали аптеки города, чтобы проверить доступность цен на жизненно важные лекарства», — уточнил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Кириенко подчеркнул, что вскоре стоимость медикаментов в региональных аптеках будет соответствовать общероссийским. По его словам, доступность лекарств для россиян — одно из важных направлений социальной политики в РФ.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, участники делегации во главе с Сергеем Кириенко ознакомились с работой государственных учреждений Геническа. Рабочая группа посетила Геническую центральную больницу, где Кириенко лично вручил отличившимся работникам здравоохранения грамоты и благодарственные письма от президента РФ.

Помимо этого, Кириенко ознакомился с процедурой прохождения бесплатной диагностики зрения в передвижном мобильном комплексе федерального центра «Микрохирургия глаза». Его врачи также работают при центральной больнице.

Кроме того, Кириенко побывал в городской школе №1, где учителя продемонстрировали делегатам свои творческие способности. После этого участники рабочей группы побывали на экскурсии по экспозиционным залам Генического краеведческого музея. Сергей Кириенко подчеркнул, что библиотеки в Херсонской области становятся пространством развития культурной жизни региона. Вместе с Кириенко Херсонскую область посетили председатель правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие.