Недвижимости в Екатеринбурге предрекли негативный сценарий осенью 2023 года

Глава агентства по недвижимости Словиковский: арендное жилье в Екатеринбурге подорожает, став дефицитным

Сдача в аренду комнат становится неактуальным заработком, считает Словиковский Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге осенью 2023 вырастет аренда недвижимости, а также подобное жилье станет особенно дефицитным предложением на рынке. С таким заявлением выступил владелец агентства «Драже» Никита Словиковский.

«Осенью я жду, что цены отыграют падение и покажут рост к началу года. Ибо входить в эту осень мы явно будем с выраженным дефицитом предложения на рынке. Оно уже сейчас прослеживается, хотя май исторически всегда был самым тучным временем для порталов по объемам актуального предложения в рекламе», — сказал Никита Словиковский в своем telegram-канале. Также он порекомендовал арендаторам решать вопрос с жильем как можно раньше.

С начала 2023 года арендная ставка комнат подешевела с 10 тысяч до 9,7 тысяч рублей в месяц (-7%). «Если у вас комната под сдачу — самое время всерьез задуматься о перекладывании капитала в более ликвидную недвижимость», — отметил владелец агентства. Однокомнатные квартиры упали в цене на 2,8% с 20,9 тысяч до 20,3 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры незначительно подорожали с 23,8 тысяч до 24 тысяч рублей.

По мнению Словиковского, устойчивость арендной ставки «двушек» обусловлена тем, что их стали чаще снимать по два человека, вместо того, чтобы арендовать отдельные комнаты в коммуналках. А поскольку под сдачу в аренду двухкомнатные квартиры покупают реже чем «однушки» — ограниченное предложение не дает их ценам спускаться.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за зиму 2022—2023 года на 12% упала арендная ставка квартир. Из-за чего уральская столица заняла второе место в рейтинге по падению стоимости аренды среди всех городов России.