Свердловский производитель «Калибров» занялся разработкой гиперзвукового оружия

ОКБ «Новатор» взялось за изготовление гиперзвукового оружия Фото: Пресс-служба Роскосмоса

ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующее на создании и производстве ракетного вооружения различных классов, признали лучшим в номинации «Предприятие оборонного комплекса, внесшее значительный вклад в оборону страны» на ежегодной «Премии №1» при губернаторе Свердловской области. Главная задача, которую сейчас решает предприятие — достижение гиперзвуковых скоростей, сообщили представители предприятия во время награждения, передает корреспондент URA.RU.

«Сложные задачи стоят по достижению гиперзвуковых скоростей. И с той командой, которая есть, мы этот вопрос решим», — отметил представитель предприятия. Гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, в свою очередь, поблагодарил за награду и добавил, что если кто услышит слово «калибр» на СВО — это ОКБ «Новатор», чем сорвал аплодисменты.

«Стараемся, работаем в три смены. Нужны еще рабочие, выкручиваемся теми силами, которые есть. К нам претензий со стороны Министерства обороны нет, только благодарности. Спасибо за награду, оправдаем доверие и не подведем Свердловскую область», — отметил Абдрахманов.

В Свердловской области 26 мая отмечают День предпринимателя. К празднику приурочена тематическая «Премия №1», где лучших предпринимателей награждает губернатор Евгений Куйвашев. В номинации «Лучшее оборонное предприятие» помимо ОКБ «Новатор» были «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») и «Уралтрансмаш» (концерн «Техмаш»).