В Екатеринбурге в начале июня откроется китайское кафе «Вкус Пекина»

В честь открытия заведения устроят розыгрыш призов (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Малышева, 36 откроется кафе «Вкус Пекина», где будут подавать традиционную китайскую лапшу, пельмешки и лепешки. Запуск намечен на начало июня.

«Мы рады сообщить, что уже в ближайшие дни наше кафе откроется! Осталось лишь дождаться поваров из Китая, чтобы вы могли насладиться вкусными традиционными блюдами китайской кухни», — сообщают представители заведения в своих социальных сетях.

Как поясняют создатели кафе, в меню они сконцентрировались на Дунбэйской китайской еде, потому что она по запахам и вкусам ближе европейцам. «Ее вкус мягче, чем у других направлений китайской кулинарии, она — умеренно соленая, пряная, сладко-соленая, кисло-сладкая, но главное, слишком ароматная. В приготовлении блюд используют грибы в разном виде, маринованную китайскую капусту, лапшу, курицу, свинину, баранину, овощи и специи», — сообщают во «Вкусе Пекина».

Однако в кафе немного отойдут от традиций Китая, где принято подавать большие порции. У посетителей будет возможность заказать половину блюда. Также гости смогут интересоваться у официантов о травах, специях и других продуктах, чтобы, в случае аллергии, избежать негативных последствий.

В начале июня в честь открытия гостей ждет розыгрыш призов. Девять победителей определять с помощью розыгрыша в социальных сетях. За первое место обещают сертификат на 3000 рублей, за второй — 2000 рублей, за третье — 1000 рублей, остальным — блюдо в кафе в подарок.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовится к открытию заведение «П-ШК-» с советскими и оригинальными пышками. В скором времени горожане смогут попробовать пышки классические, с повидлом, маком, том ямом, облепихой-горгонзолой и гусем демигляс.

Фото: социальные сети «Вкуса Пекина»

Фото: социальные сети «Вкуса Пекина»