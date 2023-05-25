Владелец новой пышечной раскрыл, чем будет удивлять екатеринбуржцев. Фото, видео

В Екатеринбурге в заведении «П-ШК-» будут подавать пышки с повидлом и гусем

26 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Новое помещение будет небольшим, но уютным (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге готовится к открытию заведение «П-ШК-» с советскими и оригинальными пышками. В скором времени горожане смогут попробовать пышки классические, с повидлом, маком, том ямом, облепихой-горгондзолой и гусем демигляс. Об этом URA.RU рассказал шеф-повар Андрей Бурков. «Друзья из ресторанной сферы помогали с концепцией, я целый год вынашивал идеи и меню. Сошлись на том, что гости в уральской столице более избирательны и требуют интересных решений, поэтому решил к базовым пышкам добавить яркие начинки: креветки в соусе том ям, облепиха-горгондзола или что-то более традиционное, как пончик с повидлом», — поделился Бурков. Первая партия пышек уже отработана. Как пояснил шеф, в городе совсем нет пышечных, а потребность горожан в них существует. «У меня пышки ассоциируются с домашней заботой и любовью, а наша выпечка и взаимодействие с гостями позволит открывать эти чувства в людях, заполняя недостающие буквы души», — заявил владелец. Также в заведении будут подавать кофе от BitterSweet. Пышечная откроется в начале июня на ул. Толмачева, 16. Заведение будет небольшое по площади, но очень уютным, обещает создатель. Ранее стало известно, что в Музее Андеграунда откроют бар, который расположится в подземной части учреждения. Презентация бара намечена на осень этого года, хотя ранее речь шла о его запуске в апреле—мае. «П-ШК-» откроется недалеко от бистро Jang Su на улице Толмачева Фото: предоставлено Андреем Бурковым Андрей Бурков (справа) вынашивал идею пышечной целый год Фото: предоставлено Андреем Бурковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге готовится к открытию заведение «П-ШК-» с советскими и оригинальными пышками. В скором времени горожане смогут попробовать пышки классические, с повидлом, маком, том ямом, облепихой-горгондзолой и гусем демигляс. Об этом URA.RU рассказал шеф-повар Андрей Бурков. «Друзья из ресторанной сферы помогали с концепцией, я целый год вынашивал идеи и меню. Сошлись на том, что гости в уральской столице более избирательны и требуют интересных решений, поэтому решил к базовым пышкам добавить яркие начинки: креветки в соусе том ям, облепиха-горгондзола или что-то более традиционное, как пончик с повидлом», — поделился Бурков. Первая партия пышек уже отработана. Как пояснил шеф, в городе совсем нет пышечных, а потребность горожан в них существует. «У меня пышки ассоциируются с домашней заботой и любовью, а наша выпечка и взаимодействие с гостями позволит открывать эти чувства в людях, заполняя недостающие буквы души», — заявил владелец. Также в заведении будут подавать кофе от BitterSweet. Пышечная откроется в начале июня на ул. Толмачева, 16. Заведение будет небольшое по площади, но очень уютным, обещает создатель. Ранее стало известно, что в Музее Андеграунда откроют бар, который расположится в подземной части учреждения. Презентация бара намечена на осень этого года, хотя ранее речь шла о его запуске в апреле—мае.