Как избежать проблем с налоговой в 2023 году

16 мая 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

При ведении блога важно определиться с режимом налогообложения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В последнее время в России участились случаи, когда известные блогеры обвинялись в неуплате налогов. Среди них супруги-предприниматели Валерия и Артем Чекалины, организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская и автор курсов о продвижении в соцсети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Александра Митрошина. URA.RU приводит информацию о том, почему блогеры часто сталкиваются с этой проблемой и как ее избежать. Почему блогеры часто сталкиваются с проблемами неуплаты налогов Новость по теме Какие льготы для бизнеса существуют и появятся в 2023 году. Инфографика Большинство блогеров в России пользуется упрощенной системой налогообложения. Эта система доступна для предпринимателей, чья прибыль не превышает 150 млн рублей в год. Чтобы укладываться в допустимый лимит блогеры используют схему распределения доходов на несколько ИП, в роли которых выступают их родственники. Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что уход от уплаты налогов обусловлен также и громоздкой системой налогообложения в России. «Чем больше денег ты зарабатываешь, тем сложнее тебе рассчитываться с государством», — рассказал Сергей Дроздов изданию MK.RU. Режимы налогообложения в РФ: что это такое и как выбрать подходящий Система налогообложения — это все налоги и сборы, которые предприниматели должны заплатить государству. В России существует шесть систем налогообложения: Новость по теме Какие налоги нужно заплатить в 2023 году. Инфографика Основная система (ОСН). Назначается любому бизнесу после регистрации и действует до тех пор, пока предприниматель не подаст заявление о назначении специального режима. При этой системе предприниматели платят НДФЛ (13% с прибыли не более пяти млн рублей и 15%, если прибыль превышает пять млн рублей) и НДС (20% от цены большинства услуг и товаров).

Упрощенная система налогообложения (УСН). Подходит малому и среднему бизнесу при условии, что доход предпринимателя не превышает 250 млн рублей в год, а прибыль — 150 млн рублей. Число сотрудников при этом не должен быть больше 130, также у ИП не должно быть филиалов. При этой системе платится один налог: 6% при объекте «Доходы» или 15% при объекте «Доходы минус расходы».

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Она доступна только в Москве и Московской области, в Калужской области и Татарстане. Годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а число сотрудников должно быть не более пяти человек. Налог в этой системе составляет 8% при объекте «Доходы» или 20% при объекте «Доходы минус расходы».

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Подойдет для тех, кто занят сельским хозяйством. По этой системе предприниматель должен платить НДС и 6% от прибыли.

Патентная система налогообложения (ПСН). В этом случае никакой отчетности не предусмотрено, необходимо только оплатить стоимость патента на год.

Налог на профессиональный доход (НПД). Этот режим предусмотрен для самозанятых. Доход для использования такого режима не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Советы для блогеров: как правильно вести учет доходов и расходов, чтобы избежать проблем с налоговой Необходимо понять свой статус. В России нет строгого определения понятия «блогер». Но если блог приносит доход, то с него необходимо платить налоги.

Нужно правильно выбрать подходящую систему налогообложения. Если доход начинает стремительно расти, то нужно вовремя перейти на ОСН.

Следует узнать, как платить налоги. Блогеры должны предоставлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Следует понимать, что вести отчетность на ОСН без бухгалтера не получится. Почему важно платить налоги и как это может помочь развитию бизнеса Налогообложение необходимо, чтобы государство могло выполнять свои функции. Налоговые взносы во многом влияют на формирование бюджета, от которого зависит проведение реформ и решение внутригосударственных вопросов. Уплата налогов позволяет гражданам и бизнесу существовать в цивилизованной стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В последнее время в России участились случаи, когда известные блогеры обвинялись в неуплате налогов. Среди них супруги-предприниматели Валерия и Артем Чекалины, организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская и автор курсов о продвижении в соцсети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Александра Митрошина. URA.RU приводит информацию о том, почему блогеры часто сталкиваются с этой проблемой и как ее избежать. Большинство блогеров в России пользуется упрощенной системой налогообложения. Эта система доступна для предпринимателей, чья прибыль не превышает 150 млн рублей в год. Чтобы укладываться в допустимый лимит блогеры используют схему распределения доходов на несколько ИП, в роли которых выступают их родственники. Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что уход от уплаты налогов обусловлен также и громоздкой системой налогообложения в России. «Чем больше денег ты зарабатываешь, тем сложнее тебе рассчитываться с государством», — рассказал Сергей Дроздов изданию MK.RU. Система налогообложения — это все налоги и сборы, которые предприниматели должны заплатить государству. В России существует шесть систем налогообложения: Налогообложение необходимо, чтобы государство могло выполнять свои функции. Налоговые взносы во многом влияют на формирование бюджета, от которого зависит проведение реформ и решение внутригосударственных вопросов. Уплата налогов позволяет гражданам и бизнесу существовать в цивилизованной стране.