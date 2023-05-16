Как избежать проблем с налоговой в 2023 году

В последнее время в России участились случаи, когда известные блогеры обвинялись в неуплате налогов. Среди них супруги-предприниматели Валерия и Артем Чекалины, организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская и автор курсов о продвижении в соцсети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Александра Митрошина. URA.RU приводит информацию о том, почему блогеры часто сталкиваются с этой проблемой и как ее избежать.
Почему блогеры часто сталкиваются с проблемами неуплаты налогов
Большинство блогеров в России пользуется упрощенной системой налогообложения. Эта система доступна для предпринимателей, чья прибыль не превышает 150 млн рублей в год. Чтобы укладываться в допустимый лимит блогеры используют схему распределения доходов на несколько ИП, в роли которых выступают их родственники.
Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что уход от уплаты налогов обусловлен также и громоздкой системой налогообложения в России. «Чем больше денег ты зарабатываешь, тем сложнее тебе рассчитываться с государством», — рассказал Сергей Дроздов изданию MK.RU.
Режимы налогообложения в РФ: что это такое и как выбрать подходящий
Система налогообложения — это все налоги и сборы, которые предприниматели должны заплатить государству. В России существует шесть систем налогообложения:
- Основная система (ОСН). Назначается любому бизнесу после регистрации и действует до тех пор, пока предприниматель не подаст заявление о назначении специального режима. При этой системе предприниматели платят НДФЛ (13% с прибыли не более пяти млн рублей и 15%, если прибыль превышает пять млн рублей) и НДС (20% от цены большинства услуг и товаров).
- Упрощенная система налогообложения (УСН). Подходит малому и среднему бизнесу при условии, что доход предпринимателя не превышает 250 млн рублей в год, а прибыль — 150 млн рублей. Число сотрудников при этом не должен быть больше 130, также у ИП не должно быть филиалов. При этой системе платится один налог: 6% при объекте «Доходы» или 15% при объекте «Доходы минус расходы».
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Она доступна только в Москве и Московской области, в Калужской области и Татарстане. Годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а число сотрудников должно быть не более пяти человек. Налог в этой системе составляет 8% при объекте «Доходы» или 20% при объекте «Доходы минус расходы».
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Подойдет для тех, кто занят сельским хозяйством. По этой системе предприниматель должен платить НДС и 6% от прибыли.
- Патентная система налогообложения (ПСН). В этом случае никакой отчетности не предусмотрено, необходимо только оплатить стоимость патента на год.
- Налог на профессиональный доход (НПД). Этот режим предусмотрен для самозанятых. Доход для использования такого режима не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Советы для блогеров: как правильно вести учет доходов и расходов, чтобы избежать проблем с налоговой
- Необходимо понять свой статус. В России нет строгого определения понятия «блогер». Но если блог приносит доход, то с него необходимо платить налоги.
- Нужно правильно выбрать подходящую систему налогообложения. Если доход начинает стремительно расти, то нужно вовремя перейти на ОСН.
- Следует узнать, как платить налоги. Блогеры должны предоставлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган. Следует понимать, что вести отчетность на ОСН без бухгалтера не получится.
Почему важно платить налоги и как это может помочь развитию бизнеса
Налогообложение необходимо, чтобы государство могло выполнять свои функции. Налоговые взносы во многом влияют на формирование бюджета, от которого зависит проведение реформ и решение внутригосударственных вопросов. Уплата налогов позволяет гражданам и бизнесу существовать в цивилизованной стране.
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