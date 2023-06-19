В Тюмени после дождя затопило многоэтажку. Фото, видео

20 июня 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Вода начала течь по стенам подъезда и квартир вечером 19 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на улице Широтной затопило первый подъезд дома №118. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители многоэтажки. По словам тюменцев, вода начала течь по стенам подъезда и квартир вечером 19 июня, однако устранить потоп удалось только утром 20 июня. «В 19:15 увидели течь по подъезду, сообщили сразу диспетчеру. Нам пообещали принять меры, вызвать сантехника или дежурного. Через час ничего не произошло, сказали, что вызовут подрядчика. Позднее он пришел, залез на технический этаж и сказал, что сделать ничего невозможно здесь и ушел. И у нас потекло все очень сильно. <…> У меня всю ночь вода текла по арке входной двери, текла рекой. В подъезде собирали воду тоже», — рассказал фотокорреспонденту URA.RU житель Андрей. Тюменец обвинил диспетчера УК «Престиж и К» в том, что он не принял вовремя необходимые меры. По его словам, жильцы ночью пытались добиться от УК ключей от крыши дома, чтобы самостоятельно найти причину потопа. Однако диспетчер отказала жильцам в этом. Утром в многоэтажку приехал сантехник и поднялся на крышу. Выяснилось, что причиной потопа стала пластиковая бутылка, которой заткнули дождевую канализацию. «Весь подъезд звонил всю ночь. Диспетчер вызвал наконец дежурного сантехника, он поднялся на крышу. Я тоже слазил. Там по колено воды и ливневка просто заткнута бутылкой пластиковой. Ее вытащили, вода ушла и течь перестало. <…> УК не отказывается от ответственности. Они прибежали, сделали акты, сфотографировали», — добавил тюменец. Агентство URA.RU обратилось в УК, однако там отказались давать комментарий по телефону. Агентство направило письменный запрос в компанию, ответ на него ожидается. Вода текла по стенам подъезда с вечера 19 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Устранения потопа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на улице Широтной затопило первый подъезд дома №118. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали жители многоэтажки. По словам тюменцев, вода начала течь по стенам подъезда и квартир вечером 19 июня, однако устранить потоп удалось только утром 20 июня. «В 19:15 увидели течь по подъезду, сообщили сразу диспетчеру. Нам пообещали принять меры, вызвать сантехника или дежурного. Через час ничего не произошло, сказали, что вызовут подрядчика. Позднее он пришел, залез на технический этаж и сказал, что сделать ничего невозможно здесь и ушел. И у нас потекло все очень сильно. <…> У меня всю ночь вода текла по арке входной двери, текла рекой. В подъезде собирали воду тоже», — рассказал фотокорреспонденту URA.RU житель Андрей. Тюменец обвинил диспетчера УК «Престиж и К» в том, что он не принял вовремя необходимые меры. По его словам, жильцы ночью пытались добиться от УК ключей от крыши дома, чтобы самостоятельно найти причину потопа. Однако диспетчер отказала жильцам в этом. Утром в многоэтажку приехал сантехник и поднялся на крышу. Выяснилось, что причиной потопа стала пластиковая бутылка, которой заткнули дождевую канализацию. «Весь подъезд звонил всю ночь. Диспетчер вызвал наконец дежурного сантехника, он поднялся на крышу. Я тоже слазил. Там по колено воды и ливневка просто заткнута бутылкой пластиковой. Ее вытащили, вода ушла и течь перестало. <…> УК не отказывается от ответственности. Они прибежали, сделали акты, сфотографировали», — добавил тюменец. Агентство URA.RU обратилось в УК, однако там отказались давать комментарий по телефону. Агентство направило письменный запрос в компанию, ответ на него ожидается.