Главврач курганской больницы намеревается отменить коррупционный приговор

29 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Курганский главврач намерен отменить приговор за хищение денег Фото: Игорь Пантин © URA.RU Главный врач Катайской районной больницы (Курганская область) Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор, вынесенный ему 10 лет назад. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Мисюк С. Ф. Перечень статей: ст. 160 ч.3, ст. 160 ч.3 (присвоение или растрата в крупном размере)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Жалобу подал адвокат врача. Источники URA.Ru предположили, что мужчина хочет избавиться от имеющейся судимости. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом ЦРБ соседнего, Далматовского района. Учитывая явку с повинной, Мисюку было назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей. Редакция URA.RU обратилась к Мисюку за комментарием. Обсуждать кассацию по своему делу он не стал. Ранее URA.RU сообщало, что кассацию на приговор подал экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков. Бывший руководитель чрезвычайного ведомства просит отменить ему обвинительный приговор по делу о роботах.

Главный врач Катайской районной больницы (Курганская область) Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор, вынесенный ему 10 лет назад. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Мисюк С. Ф. Перечень статей: ст. 160 ч.3, ст. 160 ч.3 (присвоение или растрата в крупном размере)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Жалобу подал адвокат врача. Источники URA.Ru предположили, что мужчина хочет избавиться от имеющейся судимости. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом ЦРБ соседнего, Далматовского района. Учитывая явку с повинной, Мисюку было назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей. Редакция URA.RU обратилась к Мисюку за комментарием. Обсуждать кассацию по своему делу он не стал. Ранее URA.RU сообщало, что кассацию на приговор подал экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков. Бывший руководитель чрезвычайного ведомства просит отменить ему обвинительный приговор по делу о роботах.