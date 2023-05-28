Главврач курганской больницы намеревается отменить коррупционный приговор

Главный врач Катайской районной больницы (Курганская область) Сергей Мисюк подал кассационную жалобу на коррупционный обвинительный приговор, вынесенный ему 10 лет назад. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — кассация. Мисюк С. Ф. Перечень статей: ст. 160 ч.3, ст. 160 ч.3 (присвоение или растрата в крупном размере)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Жалобу подал адвокат врача.
Источники URA.Ru предположили, что мужчина хочет избавиться от имеющейся судимости. В 2013 году его признавали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей во время работы главврачом ЦРБ соседнего, Далматовского района. Учитывая явку с повинной, Мисюку было назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.
Редакция URA.RU обратилась к Мисюку за комментарием. Обсуждать кассацию по своему делу он не стал.
Ранее URA.RU сообщало, что кассацию на приговор подал экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков. Бывший руководитель чрезвычайного ведомства просит отменить ему обвинительный приговор по делу о роботах.
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