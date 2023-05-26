Путин: правительство РФ работает удовлетворительно

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин назвал работу правительства РФ удовлетворительной Фото:

Правительство РФ работает удовлетворительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Идет рост экономики, рост промышленного производства. <…> Конечно, правительство помогает [развитию бизнеса]. Работает удовлетворительно вполне. Но если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он сказал об этом, говоря о поддержке бизнеса в России.

Ранее Путин пообещал России хорошее будущее. Он также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям.

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Правительство РФ работает удовлетворительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Идет рост экономики, рост промышленного производства. <…> Конечно, правительство помогает [развитию бизнеса]. Работает удовлетворительно вполне. Но если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он сказал об этом, говоря о поддержке бизнеса в России. Ранее Путин пообещал России хорошее будущее. Он также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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