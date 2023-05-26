Путин: правительство РФ работает удовлетворительно

Правительство РФ работает удовлетворительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Идет рост экономики, рост промышленного производства. <…> Конечно, правительство помогает [развитию бизнеса]. Работает удовлетворительно вполне. Но если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он сказал об этом, говоря о поддержке бизнеса в России.
Ранее Путин пообещал России хорошее будущее. Он также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям.
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