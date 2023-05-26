Путин пообещал России хорошее будущее

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Россия успешно добавается поставленных целей, подчеркнул Владимир Путин Фото:

У России хорошее будущее, так как она знает чего хочет и добивается этих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, у России будущее хорошее, во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и добиваемся этих целей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Российский президент также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям.

Путин также обозначал, что Россия будет успешно развиваться. По его словам, это произойдет потому что ее поддерживают мужественные люди.

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У России хорошее будущее, так как она знает чего хочет и добивается этих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, у России будущее хорошее, во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и добиваемся этих целей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Российский президент также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям. Путин также обозначал, что Россия будет успешно развиваться. По его словам, это произойдет потому что ее поддерживают мужественные люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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