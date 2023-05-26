Путин пообещал России хорошее будущее

26 мая 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Россия успешно добавается поставленных целей, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России хорошее будущее, так как она знает чего хочет и добивается этих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, у России будущее хорошее, во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и добиваемся этих целей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Российский президент также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям. Путин также обозначал, что Россия будет успешно развиваться. По его словам, это произойдет потому что ее поддерживают мужественные люди.

У России хорошее будущее, так как она знает чего хочет и добивается этих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, у России будущее хорошее, во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и добиваемся этих целей», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Российский президент также отметил, что в стране есть большие человеческие ресурсы, а также развита устойчивая система образования. У россиян, подчеркнул он, есть тяга к знаниям. Путин также обозначал, что Россия будет успешно развиваться. По его словам, это произойдет потому что ее поддерживают мужественные люди.