В России возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

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Прием заявлений на загранпаспорта с биометрией приостановили в феврале Фото:

Прием заявлений на заграничные паспорта с биометрическими носителями возобновляется с 1 июня. Об этом сообщили в МВД России.

«Прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации возобновляется с 1 июня. Его можно подать через территориальный орган ведомства, МФЦ или на сайте Госуслуг», — сообщили в МВД.

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В феврале в России приостановили выдачу загранпаспортов нового поколения. В марте издание Baza сообщало, что выпуск биометрических заграничных паспортов возобновляется в стандартном режиме. Но пресс-секретарь АО «Гознак» Глеб Руденко уточнил, что в РФ пока не готовы выпускать биометрические документы в стандартном режиме из-за поставок комплектующих.

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Прием заявлений на заграничные паспорта с биометрическими носителями возобновляется с 1 июня. Об этом сообщили в МВД России. «Прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации возобновляется с 1 июня. Его можно подать через территориальный орган ведомства, МФЦ или на сайте Госуслуг», — сообщили в МВД. В феврале в России приостановили выдачу загранпаспортов нового поколения. В марте издание Baza сообщало, что выпуск биометрических заграничных паспортов возобновляется в стандартном режиме. Но пресс-секретарь АО «Гознак» Глеб Руденко уточнил, что в РФ пока не готовы выпускать биометрические документы в стандартном режиме из-за поставок комплектующих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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