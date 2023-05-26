В России возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

Прием заявлений на заграничные паспорта с биометрическими носителями возобновляется с 1 июня. Об этом сообщили в МВД России.
«Прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации возобновляется с 1 июня. Его можно подать через территориальный орган ведомства, МФЦ или на сайте Госуслуг», — сообщили в МВД.
В феврале в России приостановили выдачу загранпаспортов нового поколения. В марте издание Baza сообщало, что выпуск биометрических заграничных паспортов возобновляется в стандартном режиме. Но пресс-секретарь АО «Гознак» Глеб Руденко уточнил, что в РФ пока не готовы выпускать биометрические документы в стандартном режиме из-за поставок комплектующих.
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