Тюменские власти объяснили, на каких водоемах не запрещено отдыхать тюменцам

Тюменские власти сняли запрет на посещение ряда водоемов, введенный из-за угрозы пожаров

Водоемы, которые используются для массового отдыха и купания, под запрет властей не подпадают Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на запрет на посещение водоемов, введенный в Тюменской области, граждане могут отдыхать на оборудованных пляжах возле озер, предназначенных для купания, которые считаются рекреационными зонами. Соответствующие правки внесены в постановление правительства региона.

«Внести изменения в постановление „О введении режима чрезвычайной ситуации“. С 20:00 7 мая ввести запрет на посещение гражданами природных водоемов <…>, за исключением зон рекреации водных объектов, используемых в установленном законом порядке», — говорится в новой редакции документа.

Ранее постановление не содержало уточнений. Из его текста исходило, что гражданам запрещено посещать все природные водоемы.

В новой редакции из списка исключены рекреационные зоны. Согласно определению, которое дает Роспотребнадзор РФ, речь идет о водных объектах или их участках с прилегающими к ним берегами, используемых для массового отдыха населения и купания. Таким образом, запрет, введенный в Тюменской области, не касается посещения водоемов на оборудованных пляжах.