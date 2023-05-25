25 мая 2023

Тюменские власти объяснили, на каких водоемах не запрещено отдыхать тюменцам

Тюменские власти сняли запрет на посещение ряда водоемов, введенный из-за угрозы пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, загар, лето, пляж, отдых, отдых на берегу, загарать, загарание, база отдыха верхний бор, верхний бор
Водоемы, которые используются для массового отдыха и купания, под запрет властей не подпадают Фото:

Несмотря на запрет на посещение водоемов, введенный в Тюменской области, граждане могут отдыхать на оборудованных пляжах возле озер, предназначенных для купания, которые считаются рекреационными зонами. Соответствующие правки внесены в постановление правительства региона.

«Внести изменения в постановление „О введении режима чрезвычайной ситуации“. С 20:00 7 мая ввести запрет на посещение гражданами природных водоемов <…>, за исключением зон рекреации водных объектов, используемых в установленном законом порядке», — говорится в новой редакции документа.

Ранее постановление не содержало уточнений. Из его текста исходило, что гражданам запрещено посещать все природные водоемы.

В новой редакции из списка исключены рекреационные зоны. Согласно определению, которое дает Роспотребнадзор РФ, речь идет о водных объектах или их участках с прилегающими к ним берегами, используемых для массового отдыха населения и купания. Таким образом, запрет, введенный в Тюменской области, не касается посещения водоемов на оборудованных пляжах.

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Несмотря на запрет на посещение водоемов, введенный в Тюменской области, граждане могут отдыхать на оборудованных пляжах возле озер, предназначенных для купания, которые считаются рекреационными зонами. Соответствующие правки внесены в постановление правительства региона. «Внести изменения в постановление „О введении режима чрезвычайной ситуации“. С 20:00 7 мая ввести запрет на посещение гражданами природных водоемов <…>, за исключением зон рекреации водных объектов, используемых в установленном законом порядке», — говорится в новой редакции документа. Ранее постановление не содержало уточнений. Из его текста исходило, что гражданам запрещено посещать все природные водоемы. В новой редакции из списка исключены рекреационные зоны. Согласно определению, которое дает Роспотребнадзор РФ, речь идет о водных объектах или их участках с прилегающими к ним берегами, используемых для массового отдыха населения и купания. Таким образом, запрет, введенный в Тюменской области, не касается посещения водоемов на оборудованных пляжах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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