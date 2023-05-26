Гладков рассказал о новых обстрелах ВСУ под Белгородом Губернатор Гладков: Шебекинский городской округ снова под обстрелом 27 мая 2023 в 00:19 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков: из-за обстрела Шебекинского района повреждены дома, газопровод, есть пострадавшие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского района украинскими военными. Повреждены частные дома, уличный газопровод, есть пострадавшие. «Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», — написал губернатор в telegram-канале «Настоящий Гладков». Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Также в Шебекино осколками снарядов повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Зафиксировано повреждение уличного газопровода, отмечает Гладков. В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. Ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. 22 мая украинские военные за день почти 100 раз обстреляли Белгородскую область. Обстрелы производились из минометов и артиллерии, добавил Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского района украинскими военными. Повреждены частные дома, уличный газопровод, есть пострадавшие. «Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», — написал губернатор в telegram-канале «Настоящий Гладков». Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Также в Шебекино осколками снарядов повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Зафиксировано повреждение уличного газопровода, отмечает Гладков. В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. Ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. 22 мая украинские военные за день почти 100 раз обстреляли Белгородскую область. Обстрелы производились из минометов и артиллерии, добавил Вячеслав Гладков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям