Гладков рассказал о новых обстрелах ВСУ под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского района украинскими военными. Повреждены частные дома, уличный газопровод, есть пострадавшие.
«Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», —
Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Также в Шебекино осколками снарядов повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Зафиксировано повреждение уличного газопровода, отмечает Гладков.
В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка.
Ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. 22 мая украинские военные за день почти 100 раз обстреляли Белгородскую область. Обстрелы производились из минометов и артиллерии, добавил Вячеслав Гладков.
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