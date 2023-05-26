26 мая 2023

Гладков рассказал о новых обстрелах ВСУ под Белгородом

Губернатор Гладков: Шебекинский городской округ снова под обстрелом
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков: из-за обстрела Шебекинского района повреждены дома, газопровод, есть пострадавшие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского района украинскими военными. Повреждены частные дома, уличный газопровод, есть пострадавшие.

«Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», — написал губернатор в telegram-канале «Настоящий Гладков».

Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Также в Шебекино осколками снарядов повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Зафиксировано повреждение уличного газопровода, отмечает Гладков.

В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка.

Ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. 22 мая украинские военные за день почти 100 раз обстреляли Белгородскую область. Обстрелы производились из минометов и артиллерии, добавил Вячеслав Гладков.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского района украинскими военными. Повреждены частные дома, уличный газопровод, есть пострадавшие. «Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», — написал губернатор в telegram-канале «Настоящий Гладков». Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Также в Шебекино осколками снарядов повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Зафиксировано повреждение уличного газопровода, отмечает Гладков. В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. В результате без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. Ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. 22 мая украинские военные за день почти 100 раз обстреляли Белгородскую область. Обстрелы производились из минометов и артиллерии, добавил Вячеслав Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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