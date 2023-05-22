ВСУ почти 100 раз обстреляли Белгородскую область за день

Грайворонский и Шебекинский городские округа, а также Волоконовский район Белгородской области были почти 100 раз обстреляны за сутки со стороны ВСУ из минометов и ствольной артиллерии. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Шебекинский городской округ 38 раз. Также дважды были зафиксированы обстрелы в Грайворонском городском округе», — написал Гладков в своем
Он добавил, что обстрелы производились из минометов и артиллерии. Повреждения получили линии электропередач и несколько домовладений. В некоторых районах в результате обстрелов вспыхнули пожары. Огонь потушен, подача электроэнергии восстановлена, пострадавших нет, заключил Гладков.
Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин выразил мнение, что ВСУ обстреливают территории России с целью запутывания российского военного командования перед собственным контрнаступлением. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил сплоченность российского общества в Белгородской области на фоне обстрелов со стороны Украины, передает РАПСИ.
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