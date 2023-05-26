Глава СБУ подтвердил, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

27 мая 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

По словам Малюка, СБУ были обязаны перекрыть логистические пути России Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Службы безопасности Украины (СБУ) причастна к теракту на Крымском мосту. Информацию косвенно подтвердил глава спецслужбы Виталий Малюк. «Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — сказал Малюк в интервью Дмитрию Комарову — украинскому журналисту. Интервью опубликовано на Youtube-канале «Мир наизнанку», автором которого является Дмитрий Комаров (российские власти запретили ему въезд в страну до 2072 года). На Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик. В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Движение по Крымскому мосту было восстановлено за 12 часов. Александр Бастрыкин — глава СК России назвал происшествие терактом. Он отметил, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.

Службы безопасности Украины (СБУ) причастна к теракту на Крымском мосту. Информацию косвенно подтвердил глава спецслужбы Виталий Малюк. «Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — сказал Малюк в интервью Дмитрию Комарову — украинскому журналисту. Интервью опубликовано на Youtube-канале «Мир наизнанку», автором которого является Дмитрий Комаров (российские власти запретили ему въезд в страну до 2072 года). На Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик. В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Движение по Крымскому мосту было восстановлено за 12 часов. Александр Бастрыкин — глава СК России назвал происшествие терактом. Он отметил, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.