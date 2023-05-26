26 мая 2023

Глава СБУ подтвердил, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
По словам Малюка, СБУ были обязаны перекрыть логистические пути России Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Службы безопасности Украины (СБУ) причастна к теракту на Крымском мосту. Информацию косвенно подтвердил глава спецслужбы Виталий Малюк.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — сказал Малюк в интервью Дмитрию Комарову — украинскому журналисту. Интервью опубликовано на Youtube-канале «Мир наизнанку», автором которого является Дмитрий Комаров (российские власти запретили ему въезд в страну до 2072 года).

На Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик. В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Движение по Крымскому мосту было восстановлено за 12 часов. Александр Бастрыкин — глава СК России назвал происшествие терактом. Он отметил, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.

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Службы безопасности Украины (СБУ) причастна к теракту на Крымском мосту. Информацию косвенно подтвердил глава спецслужбы Виталий Малюк. «Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — сказал Малюк в интервью Дмитрию Комарову — украинскому журналисту. Интервью опубликовано на Youtube-канале «Мир наизнанку», автором которого является Дмитрий Комаров (российские власти запретили ему въезд в страну до 2072 года). На Крымском мосту 8 октября 2022 года был подорван грузовик. В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Движение по Крымскому мосту было восстановлено за 12 часов. Александр Бастрыкин — глава СК России назвал происшествие терактом. Он отметил, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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