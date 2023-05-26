МИД РФ: Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом

27 мая 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

В МИД РФ напомнили, что Запад не осудил атаки БПЛА на Кремль публично Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Киев атаковал Кремль БПЛА без согласования своих действий с западными партнерами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта», — заявил Галузин в беседе с ТАСС. Замглавы подчеркнул, что западные страны предпочли не осуждать диверсию публично. Атака двух беспилотников на Кремль произошла ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интерпретировал эти события как покушение на главу государства. Власти Соединенных Штатов допустили, что здание было атаковано спецслужбами Украины. Кроме того, разведка Украины обозначила президента России Владимира Путина своей основной целью. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в организации ударов беспилотников.

Киев атаковал Кремль БПЛА без согласования своих действий с западными партнерами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта», — заявил Галузин в беседе с ТАСС. Замглавы подчеркнул, что западные страны предпочли не осуждать диверсию публично. Атака двух беспилотников на Кремль произошла ночью 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интерпретировал эти события как покушение на главу государства. Власти Соединенных Штатов допустили, что здание было атаковано спецслужбами Украины. Кроме того, разведка Украины обозначила президента России Владимира Путина своей основной целью. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в организации ударов беспилотников.