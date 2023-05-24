Разведка Украины назвала Путина своей главной целью 25 мая 2023 в 00:59 Размер текста - 17 + В главном управлении разведки Украины Владимира Путина назвали главной целью Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин находится во главе списка целей украинского ведомства. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. «Путин, потому что он координирует и решает, что происходит», — сказал Скибицкий в интервью немецкой газете Welt. Он отметил, что их основная задача уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать. В начале мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на Владимира Путина. Уточняется, что Путин не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдаться от ударов беспилотниками по Кремлю. Он заявил, что Киев не запускал никаких беспилотников. Президент России Владимир Путин находится во главе списка целей украинского ведомства. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. «Путин, потому что он координирует и решает, что происходит», — сказал Скибицкий в интервью немецкой газете Welt. Он отметил, что их основная задача уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать. В начале мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на Владимира Путина. Уточняется, что Путин не пострадал, поскольку находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдаться от ударов беспилотниками по Кремлю. Он заявил, что Киев не запускал никаких беспилотников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям