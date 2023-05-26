На месте происшествия были сотрудники Росгвардии
В Асбесте (Свердловская область) ночью 26 мая на улице Лесная нашли тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«На Лесной ночью 26 мая нашли труп мужчины», — пишет сообщество «ЧП Асбест» в соцсети, ссылаясь на очевидцев. По их словам, первыми на месте происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.
Следом за росгвардейцами приехали следователи и криминалисты, добавили очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается.
Мужчину нашли на улице Лесная
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