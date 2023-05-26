В свердловском городе нашли труп мужчины. Фото

В Асбесте нашли тело мужчины на улице

27 мая 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

На месте происшествия были сотрудники Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) ночью 26 мая на улице Лесная нашли тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На Лесной ночью 26 мая нашли труп мужчины», — пишет сообщество «ЧП Асбест» в соцсети, ссылаясь на очевидцев. По их словам, первыми на месте происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Следом за росгвардейцами приехали следователи и криминалисты, добавили очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается. Мужчину нашли на улице Лесная Фото: сообщество «ЧП Асбест» в соцсети «ВКонтакте»

В Асбесте (Свердловская область) ночью 26 мая на улице Лесная нашли тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На Лесной ночью 26 мая нашли труп мужчины», — пишет сообщество «ЧП Асбест» в соцсети, ссылаясь на очевидцев. По их словам, первыми на месте происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Следом за росгвардейцами приехали следователи и криминалисты, добавили очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается.