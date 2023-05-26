26 мая 2023

В свердловском городе нашли труп мужчины. Фото

В Асбесте нашли тело мужчины на улице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
На месте происшествия были сотрудники Росгвардии Фото:

В Асбесте (Свердловская область) ночью 26 мая на улице Лесная нашли тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

«На Лесной ночью 26 мая нашли труп мужчины», — пишет сообщество «ЧП Асбест» в соцсети, ссылаясь на очевидцев. По их словам, первыми на месте происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Следом за росгвардейцами приехали следователи и криминалисты, добавили очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается.

Мужчину нашли на улице Лесная
Мужчину нашли на улице Лесная
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Асбесте (Свердловская область) ночью 26 мая на улице Лесная нашли тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На Лесной ночью 26 мая нашли труп мужчины», — пишет сообщество «ЧП Асбест» в соцсети, ссылаясь на очевидцев. По их словам, первыми на месте происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Следом за росгвардейцами приехали следователи и криминалисты, добавили очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...