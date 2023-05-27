Правила въезда в Грузию для путешественников из России в 2023 году

27 мая 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Россия открыла прямое авиасообщение с Грузией с 20 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия после длительного перерыва возобновила авиасообщение с Грузией. С 20 мая авиакомпания Georgian Airways начала совершать рейсы из Москвы в Тбилиси. Россияне также смогут через Грузию улететь в Париж, Милан, Ларнаку, Вену и Салоники. URA.RU рассказывает о правилах въезда и путешествия по стране. Какие документы нужны для въезда Россияне могут находится в Грузии без визы в течение года. После этого необходимо получить вид на жительство или выехать из страны, тогда период безвизового пребывания отчитывается заново. Для въезда в Грузию россиянам необходим загранпаспорт, который будет действовать весь срок пребывания в стране. Сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на инфекцию больше не требуется — все ограничения по COVID-19 страна сняла еще в июне 2022 года. Новость по теме Как оформить загранпаспорт в 2023 году Для транзитного путешествия через Грузию действуют стандартные правила. Если турист летит в страну, где требуется виза или тест на коронавирус, при пересадке в Грузии эти документы должны быть готовы. В противном случае авиакомпания может отказать в посадке на рейс. Покидать транзитную зону туристам запрещено. Для фрилансеров и бизнесменов из России, которые приехали в Грузию для удаленной работы, власти страны разрешают пребывание в течение полугода. Те, кто приехал в Грузию для трудовой деятельности, должны заполнить специальную заявку и получить согласие отраслевого агентства. Путешествие с детьми и животными Для въезда в Грузию с ребенком ему необходимо оформить отдельный загранпаспорт и взять свидетельство о рождении. Если он путешествует не с родителями, потребуется согласие на выезд за границу, заверенное нотариусом. В случае, если с ребенком едет только один из родителей, согласие второго не требуется. Для ввоза животных в Грузию необходим ветеринарный паспорт с отметками о прививках от бешенства. Титр наличия антител к вирусу бешенства обязателен с 2023 года. Животное должно быть чипировано и дегельминтизировано. Также понадобится свидетельство формы №1. В аэропорту его обменяют на ветеринарный сертификат формы №5а. В самолетах разрешено провозить животных весом не более 8 килограммов в переноске размером 55×40×20 сантиметров. Авиакомпания Georgian Airways не допускает на борт самолетов животных возрастом младше четыре месяцев, беременных самок, отдельные виды пород собак. Путешествие на своей машине Россия сняла ограничения на въезд в Грузию по суше в мае 2022 года. Поэтому туда можно свободно добраться на машине или автобусе. Границу россияне пересекают через КПП Верхний Ларс. На границе возможны пробки, однако обычно ее прохождение не занимает больше 20 минут. В Грузию также можно въехать со стороны Владикавказа. Какие банковские карты работают на территории страны В Грузии не принимают российские банковские карты, в том числе «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс». Платежная система «Мир» также не работает. Можно использовать банковские карты, выпущенные непосредственно внутри страны, а также в Казахстане и Белоруссии. Официальной валютой Грузии является грузинский лари. В страну можно ввозить наличные рубли, доллары или евро. Их можно обменять на местную валюту. Обменников в Грузии много, в том числе рядом с туристическими объектами, метро, рынками. Комиссии в них нет. В банках курс на обмен менее выгодный и облагается комиссией. Открыты ли туристические места В Грузии работают музеи, кинотеатры и другие культурные места. Рестораны и кафе принимают посетителей в закрытых помещениях. Сохраняется требование носить маски в транспорте и медицинских учреждениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия после длительного перерыва возобновила авиасообщение с Грузией. С 20 мая авиакомпания Georgian Airways начала совершать рейсы из Москвы в Тбилиси. Россияне также смогут через Грузию улететь в Париж, Милан, Ларнаку, Вену и Салоники. URA.RU рассказывает о правилах въезда и путешествия по стране. Россияне могут находится в Грузии без визы в течение года. После этого необходимо получить вид на жительство или выехать из страны, тогда период безвизового пребывания отчитывается заново. Для въезда в Грузию россиянам необходим загранпаспорт, который будет действовать весь срок пребывания в стране. Сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на инфекцию больше не требуется — все ограничения по COVID-19 страна сняла еще в июне 2022 года. Для транзитного путешествия через Грузию действуют стандартные правила. Если турист летит в страну, где требуется виза или тест на коронавирус, при пересадке в Грузии эти документы должны быть готовы. В противном случае авиакомпания может отказать в посадке на рейс. Покидать транзитную зону туристам запрещено. Для фрилансеров и бизнесменов из России, которые приехали в Грузию для удаленной работы, власти страны разрешают пребывание в течение полугода. Те, кто приехал в Грузию для трудовой деятельности, должны заполнить специальную заявку и получить согласие отраслевого агентства. Для въезда в Грузию с ребенком ему необходимо оформить отдельный загранпаспорт и взять свидетельство о рождении. Если он путешествует не с родителями, потребуется согласие на выезд за границу, заверенное нотариусом. В случае, если с ребенком едет только один из родителей, согласие второго не требуется. Для ввоза животных в Грузию необходим ветеринарный паспорт с отметками о прививках от бешенства. Титр наличия антител к вирусу бешенства обязателен с 2023 года. Животное должно быть чипировано и дегельминтизировано. Также понадобится свидетельство формы №1. В аэропорту его обменяют на ветеринарный сертификат формы №5а. В самолетах разрешено провозить животных весом не более 8 килограммов в переноске размером 55×40×20 сантиметров. Авиакомпания Georgian Airways не допускает на борт самолетов животных возрастом младше четыре месяцев, беременных самок, отдельные виды пород собак. Россия сняла ограничения на въезд в Грузию по суше в мае 2022 года. Поэтому туда можно свободно добраться на машине или автобусе. Границу россияне пересекают через КПП Верхний Ларс. На границе возможны пробки, однако обычно ее прохождение не занимает больше 20 минут. В Грузию также можно въехать со стороны Владикавказа. В Грузии не принимают российские банковские карты, в том числе «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс». Платежная система «Мир» также не работает. Можно использовать банковские карты, выпущенные непосредственно внутри страны, а также в Казахстане и Белоруссии. Официальной валютой Грузии является грузинский лари. В страну можно ввозить наличные рубли, доллары или евро. Их можно обменять на местную валюту. Обменников в Грузии много, в том числе рядом с туристическими объектами, метро, рынками. Комиссии в них нет. В банках курс на обмен менее выгодный и облагается комиссией. В Грузии работают музеи, кинотеатры и другие культурные места. Рестораны и кафе принимают посетителей в закрытых помещениях. Сохраняется требование носить маски в транспорте и медицинских учреждениях.