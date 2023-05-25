Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу

25 мая 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Россияне смогут летать в Европу через Тбилиси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания Georgian Airways собирается запустить транзитные рейсы в Европу с пересадкой в Тбилиси. Об этом заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили. Планируются рейсы в пять европейских городов: Париж, Милан, Ларнака, Вена и Салоники. «Думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал Гаиашвили в интервью RTVI. Он отметил, что Грузия продолжит сохранять воздушное сообщение с Россией, при этом правительство оценило это решение позитивно. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. Рейсы Georgian Airways возобновили с 20 мая. Из-за этого президент Грузии Саломе Зурабишвили объявил компании бойкот. В заявлении главы авиакомпании Гаиашвили указали, что не пустят президента на борт, пока не дождутся извинений.

Авиакомпания Georgian Airways собирается запустить транзитные рейсы в Европу с пересадкой в Тбилиси. Об этом заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили. Планируются рейсы в пять европейских городов: Париж, Милан, Ларнака, Вена и Салоники. «Думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал Гаиашвили в интервью RTVI. Он отметил, что Грузия продолжит сохранять воздушное сообщение с Россией, при этом правительство оценило это решение позитивно. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. Рейсы Georgian Airways возобновили с 20 мая. Из-за этого президент Грузии Саломе Зурабишвили объявил компании бойкот. В заявлении главы авиакомпании Гаиашвили указали, что не пустят президента на борт, пока не дождутся извинений.