Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу

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Россияне смогут летать в Европу через Тбилиси Фото:

Авиакомпания Georgian Airways собирается запустить транзитные рейсы в Европу с пересадкой в Тбилиси. Об этом заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили. Планируются рейсы в пять европейских городов: Париж, Милан, Ларнака, Вена и Салоники.

«Думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал Гаиашвили в интервью RTVI. Он отметил, что Грузия продолжит сохранять воздушное сообщение с Россией, при этом правительство оценило это решение позитивно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. Рейсы Georgian Airways возобновили с 20 мая. Из-за этого президент Грузии Саломе Зурабишвили объявил компании бойкот. В заявлении главы авиакомпании Гаиашвили указали, что не пустят президента на борт, пока не дождутся извинений.

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Авиакомпания Georgian Airways собирается запустить транзитные рейсы в Европу с пересадкой в Тбилиси. Об этом заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили. Планируются рейсы в пять европейских городов: Париж, Милан, Ларнака, Вена и Салоники. «Думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал Гаиашвили в интервью RTVI. Он отметил, что Грузия продолжит сохранять воздушное сообщение с Россией, при этом правительство оценило это решение позитивно. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. Рейсы Georgian Airways возобновили с 20 мая. Из-за этого президент Грузии Саломе Зурабишвили объявил компании бойкот. В заявлении главы авиакомпании Гаиашвили указали, что не пустят президента на борт, пока не дождутся извинений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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