26 мая 2023
25 мая 2023

Глава «Сургутнефтегаза» отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, богданов владимир
День рождение Владимир Богданов отметит 4 июня Фото:

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сургут. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«28 мая Богданов будет сопровождать его во время освещения нового Свято-Троицкого собора как главный спонсор строительства храма. Топ-менеджмент „СНГ“ готовился поздравлять шефа в воскресенье во дворце искусств „Нефтяник“, там планировался торжественный прием. Но визит патриарха внес коррективы», — сообщил источник.

День рождения глава нефтяной корпорации отпразднует 4 июня, но уже более скромно, в семейном кругу. В пресс-службе «СНГ» не стали обсуждать вопросы, связанные с днем рождения руководителя. «Это его праздник, и поэтому он решает, где и когда его проводить», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ждут приезда патриарха Кирилла в конце весны. Главу РПЦ пригласили на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте.

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Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сургут. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «28 мая Богданов будет сопровождать его во время освещения нового Свято-Троицкого собора как главный спонсор строительства храма. Топ-менеджмент „СНГ“ готовился поздравлять шефа в воскресенье во дворце искусств „Нефтяник“, там планировался торжественный прием. Но визит патриарха внес коррективы», — сообщил источник. День рождения глава нефтяной корпорации отпразднует 4 июня, но уже более скромно, в семейном кругу. В пресс-службе «СНГ» не стали обсуждать вопросы, связанные с днем рождения руководителя. «Это его праздник, и поэтому он решает, где и когда его проводить», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ждут приезда патриарха Кирилла в конце весны. Главу РПЦ пригласили на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте.
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