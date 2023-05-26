Свердловские полицейские провели противопожарный рейд на воде

Полицейские Асбеста провели водный рейд по недопущению лесных пожаров

27 мая 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Рейд проводился в рамках противопожарного режима в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Полицейские города Асбест (Свердловская область) совместно с представителями МЧС и администрации Рефтинского городского округа провели противопожарное патрулирование на воде. Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД «Асбестовский». «На территории рефтинского водохранилища 26 мая проведен рейд с усилением контроля прибрежных зон прилегающих к лесной зоне городского округа Рефтинский со стороны водного объекта. Патрулирование проводилось с целью предотвращения пожаров в лесу», — сообщили на странице ведомства «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы в муниципалитетах. Они предназначены для выявления и задержания нарушителей противопожарного режима. В ряде городов жители объединяются для патрулирования лесов в особый противопожарный период.

Полицейские города Асбест (Свердловская область) совместно с представителями МЧС и администрации Рефтинского городского округа провели противопожарное патрулирование на воде. Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД «Асбестовский». «На территории рефтинского водохранилища 26 мая проведен рейд с усилением контроля прибрежных зон прилегающих к лесной зоне городского округа Рефтинский со стороны водного объекта. Патрулирование проводилось с целью предотвращения пожаров в лесу», — сообщили на странице ведомства «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы в муниципалитетах. Они предназначены для выявления и задержания нарушителей противопожарного режима. В ряде городов жители объединяются для патрулирования лесов в особый противопожарный период.