26 мая 2023

Свердловские полицейские провели противопожарный рейд на воде

Полицейские Асбеста провели водный рейд по недопущению лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, мчс, река, катер, спасатели на воде
Рейд проводился в рамках противопожарного режима в регионе Фото:
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Пожары в Свердловской области

Полицейские города Асбест (Свердловская область) совместно с представителями МЧС и администрации Рефтинского городского округа провели противопожарное патрулирование на воде. Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД «Асбестовский».

«На территории рефтинского водохранилища 26 мая проведен рейд с усилением контроля прибрежных зон прилегающих к лесной зоне городского округа Рефтинский со стороны водного объекта. Патрулирование проводилось с целью предотвращения пожаров в лесу», — сообщили на странице ведомства «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы в муниципалитетах. Они предназначены для выявления и задержания нарушителей противопожарного режима. В ряде городов жители объединяются для патрулирования лесов в особый противопожарный период.

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Полицейские города Асбест (Свердловская область) совместно с представителями МЧС и администрации Рефтинского городского округа провели противопожарное патрулирование на воде. Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД «Асбестовский». «На территории рефтинского водохранилища 26 мая проведен рейд с усилением контроля прибрежных зон прилегающих к лесной зоне городского округа Рефтинский со стороны водного объекта. Патрулирование проводилось с целью предотвращения пожаров в лесу», — сообщили на странице ведомства «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы в муниципалитетах. Они предназначены для выявления и задержания нарушителей противопожарного режима. В ряде городов жители объединяются для патрулирования лесов в особый противопожарный период.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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