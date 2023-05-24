Свердловчане создают патрули для охраны леса

Жители Старопышминска Свердловской области создадут отряды для патрулирования лесов в особый противопожарный период. Об этом сообщили в администрации поселка.
«В Березовском городском округе потушены не все пожары, очень важно сберечь наш лес. Поэтому было принято решение создать патрульные группы из числа наших активных жителей», — рассказали на странице администрации Старопышминска в соцсети «ВКонтакте».
Патрулирование лесных участков решено организовать с 26 по 28 мая. Для организации мониторинга посещения населением леса приглашаются добровольцы на квадроциклах.
Ранее стало известно, что власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня. Меры предусматривают лишение участков недобросовестных владельцев земель.
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