24 мая 2023

Свердловчане создают патрули для охраны леса

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, квадроцикл, спасатели
Для патрулирования нужны жители на квадроциклах Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жители Старопышминска Свердловской области создадут отряды для патрулирования лесов в особый противопожарный период. Об этом сообщили в администрации поселка.

«В Березовском городском округе потушены не все пожары, очень важно сберечь наш лес. Поэтому было принято решение создать патрульные группы из числа наших активных жителей», — рассказали на странице администрации Старопышминска в соцсети «ВКонтакте».

Патрулирование лесных участков решено организовать с 26 по 28 мая. Для организации мониторинга посещения населением леса приглашаются добровольцы на квадроциклах.

Ранее стало известно, что власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня. Меры предусматривают лишение участков недобросовестных владельцев земель.

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Жители Старопышминска Свердловской области создадут отряды для патрулирования лесов в особый противопожарный период. Об этом сообщили в администрации поселка. «В Березовском городском округе потушены не все пожары, очень важно сберечь наш лес. Поэтому было принято решение создать патрульные группы из числа наших активных жителей», — рассказали на странице администрации Старопышминска в соцсети «ВКонтакте». Патрулирование лесных участков решено организовать с 26 по 28 мая. Для организации мониторинга посещения населением леса приглашаются добровольцы на квадроциклах. Ранее стало известно, что власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня. Меры предусматривают лишение участков недобросовестных владельцев земель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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