Свердловчане создают патрули для охраны леса

25 мая 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Для патрулирования нужны жители на квадроциклах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители Старопышминска Свердловской области создадут отряды для патрулирования лесов в особый противопожарный период. Об этом сообщили в администрации поселка. «В Березовском городском округе потушены не все пожары, очень важно сберечь наш лес. Поэтому было принято решение создать патрульные группы из числа наших активных жителей», — рассказали на странице администрации Старопышминска в соцсети «ВКонтакте». Патрулирование лесных участков решено организовать с 26 по 28 мая. Для организации мониторинга посещения населением леса приглашаются добровольцы на квадроциклах. Ранее стало известно, что власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня. Меры предусматривают лишение участков недобросовестных владельцев земель.

Жители Старопышминска Свердловской области создадут отряды для патрулирования лесов в особый противопожарный период. Об этом сообщили в администрации поселка. «В Березовском городском округе потушены не все пожары, очень важно сберечь наш лес. Поэтому было принято решение создать патрульные группы из числа наших активных жителей», — рассказали на странице администрации Старопышминска в соцсети «ВКонтакте». Патрулирование лесных участков решено организовать с 26 по 28 мая. Для организации мониторинга посещения населением леса приглашаются добровольцы на квадроциклах. Ранее стало известно, что власти Свердловской области планируют ужесточить меры по отношению к арендаторам земельных участков, которые не участвуют в тушении огня. Меры предусматривают лишение участков недобросовестных владельцев земель.