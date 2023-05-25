В Свердловской области начнут охоту на нарушителей пожарной безопасности

Контрольные группы будут выходить на рейды в четыре утра, чтобы ловить нарушителей противопожарной безопасности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Работа контрольных групп, которые созданы по поручению [губернатора Свердловской области] Евгения Куйвашева, в муниципалитетах будет начинаться с самого раннего утра: с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры», — сообщает пресс-служба губернатора. Такая установка прозвучала на оперативном совещании в поселке Малышева.
Сегодня, 25 мая, губернатор работает в поселке Малышева, где сейчас горят леса на площади 350 гектаров. Кроме этого, по поручению Куйвашева лесозаготовщики должны будут отправиться на патрулирование территорий региона.
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