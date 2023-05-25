В Свердловской области начнут охоту на нарушителей пожарной безопасности

25 мая 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Чтобы уменьшить число возгораний, леса будут патрулировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Контрольные группы будут выходить на рейды в четыре утра, чтобы ловить нарушителей противопожарной безопасности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Работа контрольных групп, которые созданы по поручению [губернатора Свердловской области] Евгения Куйвашева, в муниципалитетах будет начинаться с самого раннего утра: с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры», — сообщает пресс-служба губернатора. Такая установка прозвучала на оперативном совещании в поселке Малышева. Сегодня, 25 мая, губернатор работает в поселке Малышева, где сейчас горят леса на площади 350 гектаров. Кроме этого, по поручению Куйвашева лесозаготовщики должны будут отправиться на патрулирование территорий региона.

Контрольные группы будут выходить на рейды в четыре утра, чтобы ловить нарушителей противопожарной безопасности. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Работа контрольных групп, которые созданы по поручению [губернатора Свердловской области] Евгения Куйвашева, в муниципалитетах будет начинаться с самого раннего утра: с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры», — сообщает пресс-служба губернатора. Такая установка прозвучала на оперативном совещании в поселке Малышева. Сегодня, 25 мая, губернатор работает в поселке Малышева, где сейчас горят леса на площади 350 гектаров. Кроме этого, по поручению Куйвашева лесозаготовщики должны будут отправиться на патрулирование территорий региона.