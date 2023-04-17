ХМАО и ЯНАО сохранили низкий уровень безработицы населения

17 апреля 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

В ЯНАО и ХМАО сохраняется низкий уровень безработицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах по итогам 2022 года сохранился низкий уровень безработицы населения. Об этом свидетельствует рейтинг регионов России по динамике рынка труда. «Доля безработных в 2022 году: Российская Федерация — 3,9%, ХМАО — 2,0%, ЯНАО — 1,7%», — приводятся данные, подготовленные аналитиками РИА Новости. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране. При этом ЯНАО по данному показателю является лидером, а ХМАО опережает только Чукотка и Санкт-Петербург. В рейтинге регионов по динамике рынка труда ЯНАО и ХМАО занимают 46 и 47 строчки соответственно. Этот показатель за 2022 год в регионах равен нулю, что говорит об отсутствии изменений в количестве работающего населения. Ранее URA.RU сообщало, что за прошедший год в России рекордно снизилось количество рабочей молодежи. В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 миллиона человек, или 29,8% всех занятых — это минимум за весь период доступной статистики с 2006 года.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах по итогам 2022 года сохранился низкий уровень безработицы населения. Об этом свидетельствует рейтинг регионов России по динамике рынка труда. «Доля безработных в 2022 году: Российская Федерация — 3,9%, ХМАО — 2,0%, ЯНАО — 1,7%», — приводятся данные, подготовленные аналитиками РИА Новости. Статистика свидетельствует, что уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране. При этом ЯНАО по данному показателю является лидером, а ХМАО опережает только Чукотка и Санкт-Петербург. В рейтинге регионов по динамике рынка труда ЯНАО и ХМАО занимают 46 и 47 строчки соответственно. Этот показатель за 2022 год в регионах равен нулю, что говорит об отсутствии изменений в количестве работающего населения. Ранее URA.RU сообщало, что за прошедший год в России рекордно снизилось количество рабочей молодежи. В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 миллиона человек, или 29,8% всех занятых — это минимум за весь период доступной статистики с 2006 года.