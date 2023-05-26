В Свердловской области ребенок пострадал при падении из окна

Ребенок выпал из окна третьего этажа
В Березовском (Свердловская область) двухлетний ребенок выпал с третьего этажа дома на улице Февральская, 28. Комментарий о происшествии дал URA.RU руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
«Печальное сообщение в дежурную часть ОВД Березовского поступило из единой диспетчерской службы в 11:30. На место происшествия незамедлительно прибыли представители МВД и неотложка. Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, где врачи сейчас борются за его жизнь», — рассказал Горелых.
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