26 мая 2023

В Свердловской области ребенок пострадал при падении из окна

В Березовском двухлетний ребенок получил травмы выпав из окна третьего этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро в городе. Пермь, зима в городе, морозное утро, зимний рассвет, солнце в окне
Ребенок выпал из окна третьего этажа Фото:

В Березовском (Свердловская область) двухлетний ребенок выпал с третьего этажа дома на улице Февральская, 28. Комментарий о происшествии дал URA.RU руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«Печальное сообщение в дежурную часть ОВД Березовского поступило из единой диспетчерской службы в 11:30. На место происшествия незамедлительно прибыли представители МВД и неотложка. Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, где врачи сейчас борются за его жизнь», — рассказал Горелых.

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В Березовском (Свердловская область) двухлетний ребенок выпал с третьего этажа дома на улице Февральская, 28. Комментарий о происшествии дал URA.RU руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. «Печальное сообщение в дежурную часть ОВД Березовского поступило из единой диспетчерской службы в 11:30. На место происшествия незамедлительно прибыли представители МВД и неотложка. Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, где врачи сейчас борются за его жизнь», — рассказал Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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