Курганский оборонный завод попал в список санкций Зеленского

Завод попал под санкции на 10 лет
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций оборонный завод «Курганприбор». Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
«АО „Курганприбор“, Курганская область. Ограничительные меры: блокировка активов и запрет на распоряжение ими, прекращение торговых операций и транзита на территории Украины, а также запрет на вывод капитала за территорию Украины», — говорится в указе. Санкции против завода будут действовать 10 лет.
Ранее «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Компанию обвинили в материальной поддержке действий, которые «подрывали или угрожали территориальной целостности Украины».
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