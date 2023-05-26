Курганский оборонный завод попал в список санкций Зеленского

Завод попал под санкции на 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций оборонный завод «Курганприбор». Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«АО „Курганприбор“, Курганская область. Ограничительные меры: блокировка активов и запрет на распоряжение ими, прекращение торговых операций и транзита на территории Украины, а также запрет на вывод капитала за территорию Украины», — говорится в указе. Санкции против завода будут действовать 10 лет.

Ранее «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Компанию обвинили в материальной поддержке действий, которые «подрывали или угрожали территориальной целостности Украины».