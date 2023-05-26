26 мая 2023

Курганский оборонный завод попал в список санкций Зеленского

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
Завод попал под санкции на 10 лет Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций оборонный завод «Курганприбор». Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«АО „Курганприбор“, Курганская область. Ограничительные меры: блокировка активов и запрет на распоряжение ими, прекращение торговых операций и транзита на территории Украины, а также запрет на вывод капитала за территорию Украины», — говорится в указе. Санкции против завода будут действовать 10 лет.

Ранее «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Компанию обвинили в материальной поддержке действий, которые «подрывали или угрожали территориальной целостности Украины».

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций оборонный завод «Курганприбор». Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «АО „Курганприбор“, Курганская область. Ограничительные меры: блокировка активов и запрет на распоряжение ими, прекращение торговых операций и транзита на территории Украины, а также запрет на вывод капитала за территорию Украины», — говорится в указе. Санкции против завода будут действовать 10 лет. Ранее «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Компанию обвинили в материальной поддержке действий, которые «подрывали или угрожали территориальной целостности Украины».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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