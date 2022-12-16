Курганский оборонный завод попал под санкции ЕС

Завод «Курганприбор» попал в девятый пакет санкций Евросоюза

17 декабря 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Курганский завод включен в новый санкционный список ЕС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Оборонный завод «Курганприбор» включен в новый антироссийский санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован в открытых источниках. «АО „Курганприбор“' занимается выпуском продукции для оборонной промышленности РФ. Компания несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в документе. ЕС включил 200 физических лиц и компаний в девятый пакет санкций. Сюда попали представители военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического сегментов рынка. Новый список вступил в силу 16 декабря. Гражданскую продукцию курганского оборонного завода признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. На предприятии в начале декабря прошло закрытое совещание с представителями Министерства обороны России и предприятия «Технодинамика» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). URA,RU писало в марте, что Курганский машиностроительный завод (также входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Тогда в обновленный санкционный список были включены порядка 40 российских предприятий, а также физические лица.

Оборонный завод «Курганприбор» включен в новый антироссийский санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован в открытых источниках. «АО „Курганприбор“' занимается выпуском продукции для оборонной промышленности РФ. Компания несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в документе. ЕС включил 200 физических лиц и компаний в девятый пакет санкций. Сюда попали представители военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического сегментов рынка. Новый список вступил в силу 16 декабря. Гражданскую продукцию курганского оборонного завода признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. На предприятии в начале декабря прошло закрытое совещание с представителями Министерства обороны России и предприятия «Технодинамика» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). URA,RU писало в марте, что Курганский машиностроительный завод (также входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Тогда в обновленный санкционный список были включены порядка 40 российских предприятий, а также физические лица.