Курганский оборонный завод попал под санкции ЕС

Оборонный завод «Курганприбор» включен в новый антироссийский санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован в открытых источниках.
«АО „Курганприбор“' занимается выпуском продукции для оборонной промышленности РФ. Компания несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в документе.
ЕС включил 200 физических лиц и компаний в девятый пакет санкций. Сюда попали представители военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического сегментов рынка. Новый список вступил в силу 16 декабря.
Гражданскую продукцию курганского оборонного завода признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. На предприятии в начале декабря прошло закрытое совещание с представителями Министерства обороны России и предприятия «Технодинамика» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»).
URA,RU писало в марте, что Курганский машиностроительный завод (также входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Тогда в обновленный санкционный список были включены порядка 40 российских предприятий, а также физические лица.
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