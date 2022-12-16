16 декабря 2022

Курганский оборонный завод попал под санкции ЕС

Завод «Курганприбор» попал в девятый пакет санкций Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский завод включен в новый санкционный список ЕС Фото:
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Оборонный завод «Курганприбор» включен в новый антироссийский санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован в открытых источниках.

«АО „Курганприбор“' занимается выпуском продукции для оборонной промышленности РФ. Компания несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в документе.

ЕС включил 200 физических лиц и компаний в девятый пакет санкций. Сюда попали представители военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического сегментов рынка. Новый список вступил в силу 16 декабря.

Гражданскую продукцию курганского оборонного завода признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. На предприятии в начале декабря прошло закрытое совещание с представителями Министерства обороны России и предприятия «Технодинамика» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»).

URA,RU писало в марте, что Курганский машиностроительный завод (также входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Тогда в обновленный санкционный список были включены порядка 40 российских предприятий, а также физические лица.

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Оборонный завод «Курганприбор» включен в новый антироссийский санкционный список Евросоюза (ЕС). Документ опубликован в открытых источниках. «АО „Курганприбор“' занимается выпуском продукции для оборонной промышленности РФ. Компания несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — указано в документе. ЕС включил 200 физических лиц и компаний в девятый пакет санкций. Сюда попали представители военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического сегментов рынка. Новый список вступил в силу 16 декабря. Гражданскую продукцию курганского оборонного завода признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. На предприятии в начале декабря прошло закрытое совещание с представителями Министерства обороны России и предприятия «Технодинамика» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). URA,RU писало в марте, что Курганский машиностроительный завод (также входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Тогда в обновленный санкционный список были включены порядка 40 российских предприятий, а также физические лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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