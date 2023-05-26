26 мая 2023

В Челябинске машина сбила подростка, который перебегал дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, пешеходный переход, горка, дети, мальчик, дети на дороге, детская безопасность
Мальчик получил травмы Фото:

В Челябинске водитель за рулем Ford Focus сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мальчик получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска.

«ДТП произошло 26 мая вблизи улицы Шаумяна, 71А. Водитель 1980 года рождения за рулем Ford Focus совершил наезд на юношу 2007 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в ведомстве.

Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждения. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске водитель за рулем Ford Focus сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мальчик получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «ДТП произошло 26 мая вблизи улицы Шаумяна, 71А. Водитель 1980 года рождения за рулем Ford Focus совершил наезд на юношу 2007 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в ведомстве. Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждения. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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