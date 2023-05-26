В Челябинске машина сбила подростка, который перебегал дорогу

27 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Мальчик получил травмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске водитель за рулем Ford Focus сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мальчик получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «ДТП произошло 26 мая вблизи улицы Шаумяна, 71А. Водитель 1980 года рождения за рулем Ford Focus совершил наезд на юношу 2007 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в ведомстве. Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждения. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Челябинске водитель за рулем Ford Focus сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мальчик получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «ДТП произошло 26 мая вблизи улицы Шаумяна, 71А. Водитель 1980 года рождения за рулем Ford Focus совершил наезд на юношу 2007 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в ведомстве. Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждения. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.