В Челябинске машина сбила подростка, который перебегал дорогу

Мальчик получил травмы
В Челябинске водитель за рулем Ford Focus сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мальчик получил травмы, сообщили в управлении ГИБДД Челябинска.
«ДТП произошло 26 мая вблизи улицы Шаумяна, 71А. Водитель 1980 года рождения за рулем Ford Focus совершил наезд на юношу 2007 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в ведомстве.
Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждения. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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