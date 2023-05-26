Автобус с туристами застрял на челябинской трассе

Туристы ехали в Сысерть
Автобус с туристами, которые ехали из Челябинска в Сысерть (Свердловская область), сломался на трассе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«На 85-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ произошла поломка автобуса, который из Челябинска вез туристов в Сысерть. Оказывается помощь», — уточнили в Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, автобус остановился на обочине, не создавая помеху движению другого транспорта. Количество туристов не уточняется.
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