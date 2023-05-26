26 мая 2023

Автобус с туристами застрял на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожный знак, лес, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Туристы ехали в Сысерть Фото:

Автобус с туристами, которые ехали из Челябинска в Сысерть (Свердловская область), сломался на трассе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На 85-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ произошла поломка автобуса, который из Челябинска вез туристов в Сысерть. Оказывается помощь», — уточнили в Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, автобус остановился на обочине, не создавая помеху движению другого транспорта. Количество туристов не уточняется.

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Автобус с туристами, которые ехали из Челябинска в Сысерть (Свердловская область), сломался на трассе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 85-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ произошла поломка автобуса, который из Челябинска вез туристов в Сысерть. Оказывается помощь», — уточнили в Госавтоинспекции региона. По информации ведомства, автобус остановился на обочине, не создавая помеху движению другого транспорта. Количество туристов не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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