Автобус с туристами застрял на челябинской трассе

27 мая 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Туристы ехали в Сысерть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автобус с туристами, которые ехали из Челябинска в Сысерть (Свердловская область), сломался на трассе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 85-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ произошла поломка автобуса, который из Челябинска вез туристов в Сысерть. Оказывается помощь», — уточнили в Госавтоинспекции региона. По информации ведомства, автобус остановился на обочине, не создавая помеху движению другого транспорта. Количество туристов не уточняется.

Автобус с туристами, которые ехали из Челябинска в Сысерть (Свердловская область), сломался на трассе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 85-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ произошла поломка автобуса, который из Челябинска вез туристов в Сысерть. Оказывается помощь», — уточнили в Госавтоинспекции региона. По информации ведомства, автобус остановился на обочине, не создавая помеху движению другого транспорта. Количество туристов не уточняется.