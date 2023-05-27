Военкоры: двое военных погибли при атаке дрона на «Ниву» в Брянской области. Фото

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон,  stock
БПЛА взорвал «Ниву» Минобороны РФ, сообщают российские военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области БПЛА атаковал автомобиль «Нива», принадлежавший Минобороны РФ. Об этом сообщают российские военкоры в telegram-каналах «Военный Осведомитель» и «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Двое военнослужащих погибли в результате атаки.

«Дрон-камикадзе атаковал автомобиль „Нива“ Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области. Двое военнослужащих погибли», — сообщают telegram-каналы. Отмечается, что дрон пробил крышу автомобиля и сдетонировал.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России и администрацию области для подтверждения и уточнения информации о подрыве автомобиля в Брянской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В Брянской области БПЛА атаковал автомобиль «Нива», принадлежавший Минобороны РФ. Об этом сообщают российские военкоры в telegram-каналах «Военный Осведомитель» и «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Двое военнослужащих погибли в результате атаки. «Дрон-камикадзе атаковал автомобиль „Нива“ Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области. Двое военнослужащих погибли», — сообщают telegram-каналы. Отмечается, что дрон пробил крышу автомобиля и сдетонировал. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России и администрацию области для подтверждения и уточнения информации о подрыве автомобиля в Брянской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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