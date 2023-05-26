В ХМАО на междугородний маршрут запустят автобус повышенной комфортности

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по маршруту Радужный — Нижневартовск будет ходить комфортабельный и вместительный автобус. Об этом сообщила глава города Радужный Наталия Гулина.
«На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем — все для комфорта и безопасности пассажиров», — рассказала мэр в своем официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) власти города презентовали услугу использования одного билета при пересадке в течение 45 минут. Однако новая система оплаты дала сбой на второй день.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.