В ХМАО на междугородний маршрут запустят автобус повышенной комфортности

На маршрут Радужный — Нижневартовск выйдет автобус повышенной комфортности

27 мая 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по маршруту Радужный — Нижневартовск будет ходить комфортабельный и вместительный автобус. Об этом сообщила глава города Радужный Наталия Гулина. «На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем — все для комфорта и безопасности пассажиров», — рассказала мэр в своем официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) власти города презентовали услугу использования одного билета при пересадке в течение 45 минут. Однако новая система оплаты дала сбой на второй день.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по маршруту Радужный — Нижневартовск будет ходить комфортабельный и вместительный автобус. Об этом сообщила глава города Радужный Наталия Гулина. «На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем — все для комфорта и безопасности пассажиров», — рассказала мэр в своем официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) власти города презентовали услугу использования одного билета при пересадке в течение 45 минут. Однако новая система оплаты дала сбой на второй день.