26 мая 2023
25 мая 2023

В ХМАО на междугородний маршрут запустят автобус повышенной комфортности

На маршрут Радужный — Нижневартовск выйдет автобус повышенной комфортности
© Служба новостей «URA.RU»
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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, салон автобуса, туристический автобус, пассажиры автобуса, междугородний автобус
На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по маршруту Радужный — Нижневартовск будет ходить комфортабельный и вместительный автобус. Об этом сообщила глава города Радужный Наталия Гулина.

«На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем — все для комфорта и безопасности пассажиров», — рассказала мэр в своем официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) власти города презентовали услугу использования одного билета при пересадке в течение 45 минут. Однако новая система оплаты дала сбой на второй день.

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по маршруту Радужный — Нижневартовск будет ходить комфортабельный и вместительный автобус. Об этом сообщила глава города Радужный Наталия Гулина. «На маршрут Радужный-Нижневартовск выйдет автобус большой вместимости. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем — все для комфорта и безопасности пассажиров», — рассказала мэр в своем официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) власти города презентовали услугу использования одного билета при пересадке в течение 45 минут. Однако новая система оплаты дала сбой на второй день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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