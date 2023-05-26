ЦБ: минимальный взнос по ипотеке в РФ вырастет до 30%

26 мая 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

С 1 июня первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 20% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Центробанк обновил программу поддержки ипотечного кредитования. С 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Об этом сообщается на официальном сайте Банка РФ. «Предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%», — сообщается на сайте ЦБ. Отмечается, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. По мнению начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, повышение первоначального взноса для ипотечных кредитов негативно скажется и на рынке таких займов. Также это повлияет и на рынок недвижимости. В мае 2023 года несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке. В частности, Московский кредитный банк (МКБ) увеличил ставку по ипотечным кредитам на 0,8%. Также Банк России предупреждал о росте надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая текущего года. Надбавки включают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья, если покупатель использует ипотеку.

Центробанк обновил программу поддержки ипотечного кредитования. С 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Об этом сообщается на официальном сайте Банка РФ. «Предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%», — сообщается на сайте ЦБ. Отмечается, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. По мнению начальника аналитического управления банка «БКФ» Максима Осадчего, повышение первоначального взноса для ипотечных кредитов негативно скажется и на рынке таких займов. Также это повлияет и на рынок недвижимости. В мае 2023 года несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке. В частности, Московский кредитный банк (МКБ) увеличил ставку по ипотечным кредитам на 0,8%. Также Банк России предупреждал о росте надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая текущего года. Надбавки включают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья, если покупатель использует ипотеку.