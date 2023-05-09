09 мая 2023

«Известия»: в Арктической зоне РФ введут новый вид льготной ипотеки

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Жителям арктической зоны РФ планируют выдавать кредиты под 2% годовых Фото:

В России планируют запустить льготную ипотечную программу для субъектов Арктической зоны. С поручением. По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульских, кредиты планируют выдавать под 2% годовых.

«Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер. Это напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики», — передает слова Александра Цыбульских «Известия».

По словам губернатора Архангельской области, россияне стремятся переехать из арктических регионов из-за дефицита качественного и доступного жилья, а льготная ипотека позволит остановить отток населения. К арктическим регионам России относятся Архангельская и Мурманская области, республики Якутия, Коми и Карелия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Ранее URA.RU передавало слова депутат Госдумы Татьяны Буцкой, что молодым семьям необходимо предоставлять аренду на льготных условиях и выделять дополнительные выплаты на это. Также агентство рассказывало, что в начале мая сразу несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке.

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В России планируют запустить льготную ипотечную программу для субъектов Арктической зоны. С поручением. По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульских, кредиты планируют выдавать под 2% годовых. «Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер. Это напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики», — передает слова Александра Цыбульских «Известия». По словам губернатора Архангельской области, россияне стремятся переехать из арктических регионов из-за дефицита качественного и доступного жилья, а льготная ипотека позволит остановить отток населения. К арктическим регионам России относятся Архангельская и Мурманская области, республики Якутия, Коми и Карелия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Ранее URA.RU передавало слова депутат Госдумы Татьяны Буцкой, что молодым семьям необходимо предоставлять аренду на льготных условиях и выделять дополнительные выплаты на это. Также агентство рассказывало, что в начале мая сразу несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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