Бывшие заключенные сбежали из воинской части в ДНР

Из воинской части в Донецкой народной республики сбежали семь военнослужащих — бывших заключенных. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — рассказал собеседник ТАСС.
Издание Baza уточняет, что сбежавшие могли скрыться на КамАЗе или пикапе Mitsubishi. На некоторых прислали ориентировку. Они могут быть вооружены, также предупредила Baza.
Ранее в Госдуме хотят запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления, связанные со спецоперацией на Украине. В частности, депутат Сергей Колунов заявил, что нужно задуматься о юридическим запретом амнистирования лиц за дезертирство.
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