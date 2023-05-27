Бывшие заключенные сбежали из воинской части в ДНР

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Семь военнослужащих сбежали из воинской части в ДНР Фото:

Из воинской части в Донецкой народной республики сбежали семь военнослужащих — бывших заключенных. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — рассказал собеседник ТАСС.

Издание Baza уточняет, что сбежавшие могли скрыться на КамАЗе или пикапе Mitsubishi. На некоторых прислали ориентировку. Они могут быть вооружены, также предупредила Baza.

Ранее в Госдуме хотят запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления, связанные со спецоперацией на Украине. В частности, депутат Сергей Колунов заявил, что нужно задуматься о юридическим запретом амнистирования лиц за дезертирство.

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Из воинской части в Донецкой народной республики сбежали семь военнослужащих — бывших заключенных. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — рассказал собеседник ТАСС. Издание Baza уточняет, что сбежавшие могли скрыться на КамАЗе или пикапе Mitsubishi. На некоторых прислали ориентировку. Они могут быть вооружены, также предупредила Baza. Ранее в Госдуме хотят запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления, связанные со спецоперацией на Украине. В частности, депутат Сергей Колунов заявил, что нужно задуматься о юридическим запретом амнистирования лиц за дезертирство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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