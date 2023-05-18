В Госдуме предложили запретить амнистию для дезертиров в зоне СВО

В Госдуме хотят запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления, связанные со спецоперацией на Украине. Например, дезертирство. С таким предложением обратился депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
«Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осужденных за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародерство, дезертирство», — подчеркнул Сергей Колунов. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что полностью запретить амнистию будет нецелесообразно и негуманно, но в текущих обстоятельствах, по его словам, стоит говорить о запрете амнистии для граждан, замеченных в преступлениях, касающихся СВО.
25 октября 2022 года в Госдуме предложили амнистировать осужденных в новых регионах России. Предполагалось, что амнистии будут подлежать граждане, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством.
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