В Госдуме предложили запретить амнистию для дезертиров в зоне СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В госдуме хотят запретить амнистию для граждан, осужденных за перступления, связанные со спецоперацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме хотят запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления, связанные со спецоперацией на Украине. Например, дезертирство. С таким предложением обратился депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

«Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осужденных за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародерство, дезертирство», — подчеркнул Сергей Колунов. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что полностью запретить амнистию будет нецелесообразно и негуманно, но в текущих обстоятельствах, по его словам, стоит говорить о запрете амнистии для граждан, замеченных в преступлениях, касающихся СВО.

25 октября 2022 года в Госдуме предложили амнистировать осужденных в новых регионах России. Предполагалось, что амнистии будут подлежать граждане, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством.

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В Госдуме хотят запретить амнистию для лиц, которые совершили преступления, связанные со спецоперацией на Украине. Например, дезертирство. С таким предложением обратился депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. «Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осужденных за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародерство, дезертирство», — подчеркнул Сергей Колунов. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он уточнил, что полностью запретить амнистию будет нецелесообразно и негуманно, но в текущих обстоятельствах, по его словам, стоит говорить о запрете амнистии для граждан, замеченных в преступлениях, касающихся СВО. 25 октября 2022 года в Госдуме предложили амнистировать осужденных в новых регионах России. Предполагалось, что амнистии будут подлежать граждане, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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