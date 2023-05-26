В Тюмень прибыл первый самолет авиакомпании Corendon Airlines. Фото

27 мая 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

В Рощино самолет встретили водяной аркой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмень 27 мая прибыл первый самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Об этом сообщает Международный аэропорт Рощино в своих соцсетях. «Международный аэропорт Рощино принял первый рейс нового авиаперевозчика для Тюмени — Corendon Airlines. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой», — пишут в группе «Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

В Тюмень 27 мая прибыл первый самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Об этом сообщает Международный аэропорт Рощино в своих соцсетях. «Международный аэропорт Рощино принял первый рейс нового авиаперевозчика для Тюмени — Corendon Airlines. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой», — пишут в группе «Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — по понедельникам, средам и субботам.