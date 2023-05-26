26 мая 2023

В Тюмень прибыл первый самолет авиакомпании Corendon Airlines. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, посадка самолета, самолет
В Рощино самолет встретили водяной аркой Фото:

В Тюмень 27 мая прибыл первый самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Об этом сообщает Международный аэропорт Рощино в своих соцсетях.

«Международный аэропорт Рощино принял первый рейс нового авиаперевозчика для Тюмени — Corendon Airlines. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой», — пишут в группе «Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о том, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

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В Тюмень 27 мая прибыл первый самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Об этом сообщает Международный аэропорт Рощино в своих соцсетях. «Международный аэропорт Рощино принял первый рейс нового авиаперевозчика для Тюмени — Corendon Airlines. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой», — пишут в группе «Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — по понедельникам, средам и субботам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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