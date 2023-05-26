В Рощино самолет встретили водяной аркой
В Тюмень 27 мая прибыл первый самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines. Об этом сообщает Международный аэропорт Рощино в своих соцсетях.
«Международный аэропорт Рощино принял первый рейс нового авиаперевозчика для Тюмени — Corendon Airlines. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой», — пишут в группе «Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало о том, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — по понедельникам, средам и субботам.
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