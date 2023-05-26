26 мая 2023

Курганскую УК заставили отремонтировать разрушающийся дом после жалобы жильцов

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
На разрушение дома обратили внимание жильцы (архивное фото) Фото:

После жалобы жильцов дома №27 по улице Фабричной в городе Шадринск (Курганская область) управляющая компания «Русский дом» восстановила разрушенную кирпичную кладку здания. Проверку проводила жилинспекция региона.

«В ходе осмотра было выявлено разрушение кирпичной кладки парапетной части наружной стены многоквартирного дома <…>. Управляющей организацией предписание исполнено в полном объеме <…>. В инспекцию представлены подтверждающие материалы», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Кургане жаловались на бездействие управляющей компании «Мастер» после того, как сильный ветер уничтожил кровлю крыши здания. Горожане опасались, что дожди затопят квартиры.

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После жалобы жильцов дома №27 по улице Фабричной в городе Шадринск (Курганская область) управляющая компания «Русский дом» восстановила разрушенную кирпичную кладку здания. Проверку проводила жилинспекция региона. «В ходе осмотра было выявлено разрушение кирпичной кладки парапетной части наружной стены многоквартирного дома <…>. Управляющей организацией предписание исполнено в полном объеме <…>. В инспекцию представлены подтверждающие материалы», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее жильцы многоквартирного дома в Кургане жаловались на бездействие управляющей компании «Мастер» после того, как сильный ветер уничтожил кровлю крыши здания. Горожане опасались, что дожди затопят квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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