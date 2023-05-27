Лось выбил ворота на территории детского сада в Пермском крае. Видео

27 мая 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Лося заметили в Краснокамске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) лось проник на территорию детского сада №44 и покинул ее, выбив ворота. Об этом рассказали горожане, которые успели заснять происходящее на камеру. «В Краснокамске лось попал на территорию 44-го садика. Потом выбил ворота и убежал в неизвестном направлении», — пишет анонимный подписчик telegram-канала «Подслушано — Пермь». Это уже не первый подобный случай. У многих жителей города вызывает недоумение факт массового появления лосей на территории. Фото и видео встреч с животными очевидцы распространяют в соцсетях. В администрации Краснокамского округа о ситуации знают. Жителям рекомендовано не подходить к животным, запрещено пытаться покормить их или погладить.

В Краснокамске (Пермский край) лось проник на территорию детского сада №44 и покинул ее, выбив ворота. Об этом рассказали горожане, которые успели заснять происходящее на камеру. «В Краснокамске лось попал на территорию 44-го садика. Потом выбил ворота и убежал в неизвестном направлении», — пишет анонимный подписчик telegram-канала «Подслушано — Пермь». Это уже не первый подобный случай. У многих жителей города вызывает недоумение факт массового появления лосей на территории. Фото и видео встреч с животными очевидцы распространяют в соцсетях. В администрации Краснокамского округа о ситуации знают. Жителям рекомендовано не подходить к животным, запрещено пытаться покормить их или погладить.