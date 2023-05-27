27 мая 2023
26 мая 2023

Лось выбил ворота на территории детского сада в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лося заметили в Краснокамске Фото:

В Краснокамске (Пермский край) лось проник на территорию детского сада №44 и покинул ее, выбив ворота. Об этом рассказали горожане, которые успели заснять происходящее на камеру.

«В Краснокамске лось попал на территорию 44-го садика. Потом выбил ворота и убежал в неизвестном направлении», — пишет анонимный подписчик telegram-канала «Подслушано — Пермь».

Это уже не первый подобный случай. У многих жителей города вызывает недоумение факт массового появления лосей на территории. Фото и видео встреч с животными очевидцы распространяют в соцсетях. В администрации Краснокамского округа о ситуации знают. Жителям рекомендовано не подходить к животным, запрещено пытаться покормить их или погладить.

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В Краснокамске (Пермский край) лось проник на территорию детского сада №44 и покинул ее, выбив ворота. Об этом рассказали горожане, которые успели заснять происходящее на камеру. «В Краснокамске лось попал на территорию 44-го садика. Потом выбил ворота и убежал в неизвестном направлении», — пишет анонимный подписчик telegram-канала «Подслушано — Пермь». Это уже не первый подобный случай. У многих жителей города вызывает недоумение факт массового появления лосей на территории. Фото и видео встреч с животными очевидцы распространяют в соцсетях. В администрации Краснокамского округа о ситуации знают. Жителям рекомендовано не подходить к животным, запрещено пытаться покормить их или погладить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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