В Краснокамске (Пермский край) лось проник на территорию детского сада №44 и покинул ее, выбив ворота. Об этом рассказали горожане, которые успели заснять происходящее на камеру.
«В Краснокамске лось попал на территорию 44-го садика. Потом выбил ворота и убежал в неизвестном направлении», — пишет анонимный подписчик telegram-канала «Подслушано — Пермь».
Это уже не первый подобный случай. У многих жителей города вызывает недоумение факт массового появления лосей на территории. Фото и видео встреч с животными очевидцы распространяют в соцсетях. В администрации Краснокамского округа о ситуации знают. Жителям рекомендовано не подходить к животным, запрещено пытаться покормить их или погладить.
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