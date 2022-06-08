Жители пермского города озадачены массовым появлением лосей

Лоси наиболее активны рано утром и перед заходом солнца Фото: pixabay.com

У многих жителей Краснокамска (Пермский край) вызывает недоумение факт массового появления лосей на территории. Фото и видео встреч с животными очевидцы распространяют в соцсетях.

«Пять лосей заметили еще вчера, 7 июня возле жд-путей, недалеко от станции Ласточки», — написано в группе «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Обалдеть, бедное животное, почему из лесу бегут, кто-то или испугал, или что?», — задается вопросом подписчица Анастасия Порошина. Еще по одному животному было замечено на улицах Шоссейной и Ленина. Других встретили на Гознаке и по улице Калинина.

В администрации Краснокамского округа о ситуации знают. Жителям рекомендовано не подходить к животным, запрещено пытаться покормить их или погладить. «Когда лоси попадают на городскую территорию, то они находятся в стрессовой среде, лишняя агрессивность со стороны человека может закончиться печально для животных».

В минприроды Пермского края объясняют случаи появления лосей на территории города сезонной активностью. «В мае—июне у них наступает период весенней миграции. Лоси переходят с одного места на другое, бегут на длинные расстояния».

О том, что в Орджоникидзевском районе Перми горожане увидели двух пригревшихся на солнышке гадюк, URA.RU сообщало ранее. Кроме того, в конце апреля в городе Чайковский жители встретили бобра. Специалисты считают, что он шел в сторону большой лужи, которую принял за подходящий для жизни водоем. Лосей встречали также жители села Бершетское.

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