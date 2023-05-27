В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили рейд на отдыхающих на водоемах, которые жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, установленный в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«При обходе водоемов, расположенных в черте города, проверяющие выявили сразу несколько любителей пожарить мясо на открытом огне, несмотря на противопожарный режим. Основную долю выявленных в ходе рейда правонарушений составили распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах, а также мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом нарушители возмущались замечаниями полицейских прекратить жарить шашлыки и распитие алкоголя, заявили силовики. Также правоохранители предупредили, что дополнительный рейд пройдет в воскресенье 28 мая. «Полиция Екатеринбурга требует от горожан соблюдать законодательство и ответственно относиться к детской безопасности на водоемах», — добавили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Екатеринбуржцам запретили разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.
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