Полицейские устроили облаву на екатеринбуржцев, отдыхающих на водоемах. Фото

28 мая 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Полиция провела облаву на екатеринбуржцев, которые жарили шашлыки на природе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили рейд на отдыхающих на водоемах, которые жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, установленный в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «При обходе водоемов, расположенных в черте города, проверяющие выявили сразу несколько любителей пожарить мясо на открытом огне, несмотря на противопожарный режим. Основную долю выявленных в ходе рейда правонарушений составили распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах, а также мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом нарушители возмущались замечаниями полицейских прекратить жарить шашлыки и распитие алкоголя, заявили силовики. Также правоохранители предупредили, что дополнительный рейд пройдет в воскресенье 28 мая. «Полиция Екатеринбурга требует от горожан соблюдать законодательство и ответственно относиться к детской безопасности на водоемах», — добавили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Екатеринбуржцам запретили разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили рейд на отдыхающих на водоемах, которые жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, установленный в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «При обходе водоемов, расположенных в черте города, проверяющие выявили сразу несколько любителей пожарить мясо на открытом огне, несмотря на противопожарный режим. Основную долю выявленных в ходе рейда правонарушений составили распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах, а также мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом нарушители возмущались замечаниями полицейских прекратить жарить шашлыки и распитие алкоголя, заявили силовики. Также правоохранители предупредили, что дополнительный рейд пройдет в воскресенье 28 мая. «Полиция Екатеринбурга требует от горожан соблюдать законодательство и ответственно относиться к детской безопасности на водоемах», — добавили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Екатеринбуржцам запретили разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.