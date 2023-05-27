27 мая 2023
26 мая 2023

Двухлетний мальчик, выпавший из окна в свердловском городе, скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
От полученных травм ребенок скончался в больнице Фото:

Двухлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа дома в Березовском, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

«В Березовском произошел инцидент, связанный с падением двухлетнего ребенка с высоты третьего этажа. В результате падения ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем 27 мая в доме на улице Февральская, 28. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося», — добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Ранее URA.RU передавало предположение очевидцев, что ребенок выпал, облокотившись на москитную сетку открытого окна. После инцидента мальчика госпитализировали, где врачи боролись за его жизнь.

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Двухлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа дома в Березовском, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области. «В Березовском произошел инцидент, связанный с падением двухлетнего ребенка с высоты третьего этажа. В результате падения ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 27 мая в доме на улице Февральская, 28. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося», — добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Ранее URA.RU передавало предположение очевидцев, что ребенок выпал, облокотившись на москитную сетку открытого окна. После инцидента мальчика госпитализировали, где врачи боролись за его жизнь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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