Двухлетний мальчик, выпавший из окна в свердловском городе, скончался в больнице

28 мая 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

От полученных травм ребенок скончался в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двухлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа дома в Березовском, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области. «В Березовском произошел инцидент, связанный с падением двухлетнего ребенка с высоты третьего этажа. В результате падения ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 27 мая в доме на улице Февральская, 28. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося», — добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Ранее URA.RU передавало предположение очевидцев, что ребенок выпал, облокотившись на москитную сетку открытого окна. После инцидента мальчика госпитализировали, где врачи боролись за его жизнь.

Двухлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа дома в Березовском, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области. «В Березовском произошел инцидент, связанный с падением двухлетнего ребенка с высоты третьего этажа. В результате падения ребенок получил травму, не совместимую с жизнью, после чего скончался в медучреждении, куда был доставлен после случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 27 мая в доме на улице Февральская, 28. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося», — добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Ранее URA.RU передавало предположение очевидцев, что ребенок выпал, облокотившись на москитную сетку открытого окна. После инцидента мальчика госпитализировали, где врачи боролись за его жизнь.