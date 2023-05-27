В свердловском городе пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи. Фото

28 мая 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели 24 мая, с тех пор свердловчанин перестал выходить на связь Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 70-летнего Леонида Галактионова, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ABRIS». «Приметы: рост 165 сантиметров, седые короткие волосы, серые глаза, седые усы. На момент пропажи был одет в темно-серые брюки, черные кроссовки с белой подошвой, серую футболку, клетчатую серую рубашку с длинным рукавом, на голове светло-серая кепка», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ABRIS». Пенсионер нуждается в медпомощи. Последний раз мужчину видели 24 мая, с тех пор свердловчанин перестал выходить на связь. Если вы видели Леонида или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (922) 141-93-07. Фото: поисково-спасательный отряд «ABRIS»

В Первоуральске (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 70-летнего Леонида Галактионова, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ABRIS». «Приметы: рост 165 сантиметров, седые короткие волосы, серые глаза, седые усы. На момент пропажи был одет в темно-серые брюки, черные кроссовки с белой подошвой, серую футболку, клетчатую серую рубашку с длинным рукавом, на голове светло-серая кепка», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ABRIS». Пенсионер нуждается в медпомощи. Последний раз мужчину видели 24 мая, с тех пор свердловчанин перестал выходить на связь. Если вы видели Леонида или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (922) 141-93-07.